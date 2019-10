Continua il viaggio nei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island Vip 2. Il reality è ormai giunto alla quinta puntata che andrà in onda, in prima serata, lunedì 7 ottobre. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, sarà ancora una volta ricco di colpi di scena. Stando alle prime anticipazioni, Alex Belli vedrà un video al falò che lo manderà su tutte le furie. A quel punto prenderà un'importante decisione che al momento non è dato sapere.

Alex Belli in bilico con la Duran

Alex Belli sembra esser andato su tutte le furie dopo la visione di un video della sua fidanzata. Il motivo è una coccola di troppo, da parte di un single, alla sua compagna. La Duran, infatti, ha legato molto col tentatore Riccardo con cui si è concessa una giornata al mare. Prima di fare il bagno c’è stato uno scambio di battute tra i due che ha catturato l’attenzione.

Quando il single ha detto che si sarebbe levato la maglietta, la showgirl ha replicato col "Ti devi levare tutto" commentando sull'impossibilità di fare il bagno con i pantaloni.

Ovviamente la visione di queste immagini hanno scosso Alex che non è più riuscito ad essere razionale. Solo lunedì però scopriremo la decisione che ha preso nei confronti della fidanzata Delia. Pare, infatti, che voglia convincerla ad uscire dal programma anzitempo. Cosa accadrà invece alle altre coppie rimaste in gioco nei rispettivi villaggi?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Aria di crisi anche per Pago e Serena

Non se la passa bene nemmeno la coppia formata da Pago e Serena. Infatti, quest'ultima è sempre più vicina al single Alessandro. Questo suo atteggiamento ha fatto arrabbiare molto Pacifico che ha spiegato ad Alessia: “Non può giocare con i miei sentimenti", sottolineando come non si trattasse di un gioco. Il cantante, invece, dal canto suo, sta trascorrendo gli ultimi giorni nel villaggio, riflettendo sulla sua storia d'amore.

Al momento sembra esser giunta ad un punto di non ritorno. Stessa sorte pare stia capitando anche alla coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Nel video delle anticipazioni, infatti, la ragazza del figlio di Pippo Franco, viene immortalata mentre stampa un bacio al single Valerio Maggiolini. Tra i due l'attrazione si era fatta sempre più evidente durante la permanenza nel reality. Tanto che la stessa Silvia ha trascorso gran parte del tempo in sua compagnia, ignara della sofferenza del fidanzato che vedeva i video nell'altro villaggio.

Dopo la visione di quel bacio, Gabriele rimarrà deluso dal comportamento di Silvia tanto da lasciarsi andare al seguente commento: "Non vedeva l’ora. Raccapricciante, che schifo di roba, mamma mia. Vergognati”. Non resta quindi che attendere le ore 21:20 circa di lunedì per gustarsi la diretta della quinta puntata di Temptation Island Vip 2. Come andrà a finire il viaggio nei sentimenti?