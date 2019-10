Mancano poco più di 24 ore alla terza puntata di Amici Celebrities, quella che andrà in onda sabato 5 ottobre ma che sarà registrata venerdì 4. Prima che il talent-show si sposti al mercoledì sera, Maria De Filippi ha deciso di stupire il pubblico con tantissimi ospiti: saranno 5, infatti, gli artisti che si alterneranno sul palco sia per duettare con i concorrenti che per votare le esibizioni. Giulia Michelini, star della fiction "Rosy Abate- La serie", sarà una delle protagoniste della serata che segnerà il giro di boa del programma in questa versione inedita dedicata ai personaggi famosi.

Tutti gli ospiti della 3^ puntata di Amici Celebrities

A poche ore dalla diffusione delle anticipazioni sulla registrazione della terza puntata di Amici Celebrities, in rete stanno circolando i nomi dei tantissimi ospiti che Maria De Filippi ha invitato. Sabato 5 ottobre, dunque, a calcare il palco del talent-show di Canale 5 saranno: Al Bano Carrisi, Benji & Fede (in promozione con il nuovo singolo "Sale") e gli ex allievi Annalisa e i The Kolors.

A questi quattro artisti che duetteranno con gli 8 concorrenti ancora in gara (4 per i "Bianchi" di Giordana Angi e 4 per i "Blu" di Alberto Urso), se ne aggiungerà un'altra che il pubblico apprezza tantissimo.

Stiamo parlando di Giulia Michelini, l'attrice che da anni interpreta il personaggio di Rosy Abate, che attualmente è in onda con la seconda stagione della fiction che regala ascolti record a Mediaset sin da quando si chiamava "Squadra Antimafia". La donna, molto probabilmente, sarà il quarto giudice della 3^ puntata, andando ad aggiungersi a Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni.

Equilibrio tra le due squadre

Quando mancano poche puntate all'elezione del vincitore della prima edizione Vip di Amici, i team in gara sono in perfetto equilibrio: sia i "Bianchi" che i "Blu", infatti, possono puntare sul talento di 4 concorrenti, tutti bravi sia nel ballo che nel canto.

Uno dei protagonisti più chiacchierati del programma condotto da Maria De Filippi, è sicuramente Filippo Bisciglia: il romano, infatti, la scorsa settimana è finito al centro del gossip per lo scontro verbale che ha avuto con la padrona di casa in studio.

Oltre al presentatore storico di Temptation Island, a contendersi il trofeo di Amici Celebrities sono: Pamela Camassa, Emanuele Filiberto di Savoia, Francesca Manzini, Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Massimiliano Varrese.

Oggi, al termine della registrazione della terza puntata, si saprà chi sono i due eliminati che andranno ad aggiungersi a Joe Bastianich, Martin Castrogiovanni, Chiara Giordano e Cristina Donadio.