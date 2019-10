La prima edizione Vip di Amici, continua a stupire il pubblico: per la terza puntata in onda sabato 5 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha arruolato due ospiti molto amati soprattutto dalle giovanissime. A duettare con i personaggi famosi ancora in gara, saranno i The Kolors e Benji & Fede, pronti a tornare sulla scena musicale con un nuovo album. Il talent-show, però, si appresta a cambiare collocazione nel palinsesto Mediaset: dalla quarta serata in poi, infatti, il format andrà in onda di mercoledì e non più di sabato.

Gli ospiti della terza puntata di Amici

Amici Celebrities si avvicina al "giro di boa": mancano poche puntate, infatti, all'elezione del vincitore della prima edizione Vip del popolare talent-show. Sabato 5 ottobre andrà in onda il terzo appuntamento con il programma condotto a staffetta da Maria De Filippi e Michelle Hunziker (che dovrebbe subentrare a partire dalla prossima settimana).

Dopo aver ospitato Alessandra Amoroso, Irama, Giusy Ferreri e J-Ax, la conduttrice si appresta ad accogliere in studio due "band" che sono nel cuore di migliaia di ragazzine: i The Kolors (vincitori del format qualche anno fa) e Benji & Fede. L'apprezzato duo, in particolare, presenterà il nuovo singolo "Sale" e confermerà l'uscita dell'album "Good Vibes", prevista per il 18 ottobre prossimo.

I concorrenti ancora in gara, dunque, avranno l'onore di duettare con due star della musica che in questi anni si sono imposte con i loro brani orecchiabili che, soprattutto d'estate, sono stati considerati dei veri e propri tormentoni (basti pensare a "Everytime" oppure a "Moscow Mule" e "Dove e quando").

Amici si sposta al mercoledì per evitare la Nazionale di calcio

Un'altra anticipazione che sta impazzando in rete su Amici Celebrities, è quella che riguarda la messa in onda delle ultime puntate di questa prima edizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Come conferma l'Adnkronos, a partire dalla quarta serata in poi, il talent-show cambierà giorno: dal sabato sera, infatti, il programma si sposterà al mercoledì.

Pare che i vertici Mediaset abbiano preso questa decisione per evitare lo scontro tra il format di Maria De Filippi e la partita della Nazionale di calcio che ci sarà il 12 ottobre prossimo.

Dopo quella che sarà trasmessa sabato 5 ottobre, dunque, tutte le altre puntate della versione Vip di Amici il pubblico potrà vederle ogni mercoledì in prima serata (anche se sono registrate il giorno prima).

A contendersi la vittoria, al momento sono rimasti: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese per i "Bianchi", Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini per i "Blu".