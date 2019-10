Il Paradiso delle signore 4 sta per tornare in onda su Rai 1. La fiction italiana che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo, tornerà con le sue avvincenti storie a partire da lunedì 14 ottobre con puntate che promettono succosi, avvincenti, molteplici colpi di scena ed inaspettati avvenimenti. Le trame della soap televisiva annunciano il ritorno di un personaggio tormentato, ma di grande importanza, Clelia, ed anche i rimorsi e dubbi della neo-mamma Nicoletta, la quale è sempre più innamorata di Riccardo, nonostante abbia sposato il Diamante.

Perciò, la donna si ritroverà a vivere in uno stato di ansia ed infelicità, in quanto non è realmente innamorata dell'uomo che all'inizio sembrava essere l'amore della sua vita.

Nicoletta non è felice con il coniuge, poiché ama il Guarnieri

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore', ci raccontano che la Cattaneo riuscirà a convolare 'felicemente' a nozze con il membro della Croce Rossa italiana, Cesare, il quale non si rivelerà essere "l'uomo giusto".

Infatti, nonostante la giovane mamma sia a tutti gli effetti la moglie del signor Diamante, continua a sentire un forte amore nei confronti del benestante Riccardo, padre della primogenita ed unico ragazzo del suo cuore.

Nel frattempo, vedremo che il Guarnieri avrà dei problemi d'amore, poiché arriverà inaspettatamente una donna che sconvolgerà improvvisamente la sua vita in maniera positiva: si tratta della cameriera del circolo Angela Barbieri, la quale sembra avere alle spalle un tortuoso passato che con il passare degli episodi verrà allo scoperto. Tra le novità più importanti c'è il ritorno di una delle protagoniste più amate dall'affezionato pubblico: ovvero Clelia Calligaris.

La Calligaris torna alla boutique

Inizialmente, non era certa la sua presenza e c'erano alcuni dubbi riguardo il suo ritorno, ma l'attrice stessa ha confermato che presto tornerà sul set. Nell'intervista rilasciata ad un'altra testata giornalistica e varie foto divulgate sul social Instagram, si intende che presto, insieme al collega che interpreta Luciano Cattaneo, tornerà in scena.

Grande attenzione e migliaia di occhi verranno puntati sulle vicende che avvolgono la vita di Adelaide: gli Spoiler della Serie TV, targata Rai, svelano che nell'ultima puntata della scorsa stagione, essa lasciò intendere che non avrebbe più intrapreso relazioni con uomini.

Però, nella quarta edizione, arriverà un uomo che riuscirà a farla innamorare completamente. Coloro che quest'anno non parteciperanno alla serie saranno Luca Spinelli e la talentuosa Tina con il discografico Sandro Recalcati.