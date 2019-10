A Live - Non è la d'Urso, Giorgia Meloni e Aida Nizar si sono rese protagoniste di uno scontro al vetriolo. Dopo l'arrivo di Matteo Salvini, la conduttrice Mediaset ha deciso di ospitare un altro personaggio politico. La leader di Fratelli d'Italia si è sottoposta al confronto con 5 vip agguerriti. Dietro le sfere questa settimana c'erano Giampiero Mughini, Alba Parietti, Roberto Alessi, Katia Ricciarelli e Aida Nizar.

La prima ad aprire il dibattito è stata la Parietti. L'opinionista fin da subito ha avuto uno scambio di idee pacifico con Giorgia Meloni. Entrambe hanno riportato il loro modo di vedere le cose, senza calpestare il pensiero altrui. Il caos è iniziato con l'intervento di Aida Nizar. La conduttrice ha mandato in onda una clip, in cui la Meloni in passato ha attaccato duramente l'iberica dandole dell'ignorante per aver fatto il bagno nella fontana di Piazza Navona a Roma.

La Nizar è partita subito in quarta: "Io so quattro lingue e sono laureta, lei?" Giorgia Meloni senza troppi peli sulla lingua ha risposto in inglese e spagnolo, per dimostrare che anche lei conosce più di una lingua.

Lo scontro si è acceso quando Aida ha dato dell'assenteista alla Meloni. Poi l'ex gieffina ha continuato ad attaccare senza sosta la politica, senza dare il diritto di replica all'ospite Mediaset.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Giorgia Meloni dopo aver sentito l'ennesimo attacco nei suoi confronti, è letteralmente sbottata: "Non sono venuta qui a fare il pagliaccio". Al termine del confronto la politica con molto rammarico ha confessato di essere dispiaciuta che sia andata così.

Aida Nizar nel mirino di Alba Parietti e Katia Ricciarelli

Il comportamento di Aida Nizar non è piaciuto proprio a nessuno. Mentre l'opinionista iberica attaccava più volte la Meloni, senza darle la possibilità di rispondere, è insorta Alba Parietti.

La showgirl ha invitato Aida Nizar a fare delle domande serie all'ospite. Anche Katia Ricciarelli è sbottata contro Aida: "Ma chi sei?". Solamente l'intervento di Barbara D'Urso è riuscito a riportare la calma in studio. Intanto, l'ex gieffina è stata presa di mira anche sul web. Al suo indirizzo sono arrivati numerosi commenti polemici.

Ascolti tv: vinci Imma Tataranni

La sfida degli ascolti tv per domenica 6 ottobre è stata vinta da Imma Tataranni.

Le vicende del sostituto procuratore hanno raccolto davanti al piccolo schermo 4.401.000 italiani pari ad uno share del 19,5%. Il talk condotto da Barbara D'Urso si è piazzato sul secondo gradino del podio con uno share del 13,3%. Al terzo posto della classifica si è piazzato Fabio Fazio con Che Tempo che fa. Nel prime time invece, è andato piuttosto male Chef Rubio che ha raccolto solamente l'1,2% di ascolti.