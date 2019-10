Il Paradiso delle Signore 4, la fortunatissima soap pomeridiana di Rai 1, è pronta a tornare sugli schermi televisivi tra una settimana, a partire dal 14 ottobre. C'è molta attesa per i destini dei protagonisti: nelle prime puntate di questa nuova stagione Nicoletta chiamerà Riccardo perché Margherita starà male.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4: Gabriella ritorna, le nozze di Vittorio e Marta

Le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre de Il Paradiso delle Signore, raccontano che Gabriella tornerà a Milano dopo un periodo trascorso a Parigi.

La ragazza verrà accolta da tutti al Paradiso, mancherà Tina (che si trasferita a Londra), ma troverà due nuovi arrivi: Francesca Molinari, la capocommessa e Marina Flore, una nuova Venere. Successivamente, Gabriella andrà a riabbracciare Salvatore in caffetteria e Agnese. La madre di Tina sarà preoccupata per sua figlia e il suo trasferimento a Londra, mentre sarà in apprensione per Rocco, il nipote che di lì a poco la raggiungerà a Milano per iniziare una nuova vita.

Quest'ultimo verrà assunto al Paradiso come magazziniere, ma non andrà molto d'accordo con il suo capo, Ugo Tagliabue.

Nel frattempo, Marta e Vittorio saranno alle prese con i preparativi del loro matrimonio. Cesare non potrà essere presente il giorno delle nozze, a causa degli impegni lavorativi e Nicoletta, diventata ormai sua moglie, è tentata dal declinare l'invito a causa del timore di incontrare Riccardo.

Per il grande giorno sarà di ritorno Umberto, dopo un periodo in Svizzera, e la contessa si accorgerà subito che qualcosa preoccupa il cognato. Intanto, Gabriella avrà un piccolo incidente davanti al grande magazzino: rischierà di essere investita da Cosimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 4: Nicoletta chiama durante le nozze per la salute di Margherita

Rocco, il nuovo arrivato a casa Amato farà cadere involontariamente il manichino di sostegno all'abito da sposa di Marta.

Agnese e Gabriella, infatti, saranno incaricate di effettuare alcune modifiche al vestito. Tuttavia, mentre le due donne lavoreranno insieme, arriverà un mazzo di fiori da parte di un ammiratore misterioso destinato a Gabriella. Agnese comincerà ad insospettirsi.

Nicoletta scoprirà che durante il suo viaggio di nozze Riccardo ha portato un regalo a Silvia, destinato a Margherita. La ragazza correrà a restituire il dono al padre della bambina e dopo qualche giorno confesserà l'episodio al marito Cesare.

Il giorno delle nozze di Marta e Vittorio arriverà tra molti timori che qualcosa vada storto a causa dei dissidi tra Umberto e suo figlio. La giornata, infatti, non procederà del tutto senza scossoni. Ad un certo punto del ricevimento, infatti, Cosimo ballerà con Gabriella destando la gelosia di Salvatore. Inoltre, un altro evento turberà le nozze: arriverà al circolo la telefonata di Nicoletta. La Cattaneo sarà molto agitata perché sua figlia avrà un malore e Riccardo, informato da Angela, si precipiterà da Nicoletta per sapere come sta sua figlia.