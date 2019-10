Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre, Henry e Denise saranno notevolmente presi dalla propria relazione sentimentale, mentre Annabelle e Joshua prenderanno una decisione molto importante. Nel frattempo, Robert sarà parecchio confuso e indeciso, poiché non saprà se fermare i diabolici piani di Christoph e distruggere la carriera di Eva, oppure permettere all'albergatore di continuare a fare i suoi comodi.

Tina delusa da Ragnar

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 6 al 12 ottobre, Tina sarà ancora notevolmente delusa e turbata dal comportamento di Ragnar e si sentirà parecchio usata. La ragazza, infatti, non riuscirà più a fidarsi dell'uomo. In seguito Tina riceverà una sorpresa inaspettata. Successivamente Jessica sarà parecchio felice di poter fare da babysitter a Felicitas, ma Natascha sarà preoccupata che la donna non rispetti i patti decisi in precedenza.

Joshua e Annabelle si separano

Joshua lascerà Annabelle, quest'ultima sarà notevolmente sconvolta e andrà immediatamente a consolarsi da suo padre. Intanto Denise cercherà di tranquillizzare Henry, poiché l'uomo sarà preoccupato per il fatto che Joshua sia nuovamente single. Successivamente, Ragnar farà una mossa che colpirà positivamente Tina. Poi l'uomo avrà una strana idea per risolvere i suoi problemi economici e stupirà parecchio la Kessler.

Più tardi Jessica sarà costretta a rinunciare al suo compito da babysitter, pertanto sarà notevolmente arrabbiata e andrà a sfogarsi con André. Nel frattempo Henry scoprirà che presto il sindaco lascerà il suo incarico e vorrà candidarsi al suo posto.

Annabelle respinta da Joshua

Annabelle cercherà di riconquistare Joshua e proverà a sedurlo, ma finirà per essere respinta. Per tale ragione Annabelle sarà notevolmente amareggiata e turbata, così si scontrerà con l'ex fidanzato e gli scaglierà contro un'ascia, ma fortunatamente non lo colpirà.

Più tardi Eva scoprirà l'inganno di Christoph, così darà all'uomo una forte lezione schierandosi con Robert. Nel frattempo Tina si sentirà parecchio in colpa a causa della situazione economica di Ragnar, pertanto deciderà di aiutare l'uomo ma soltanto se questo rispetterà una certa condizione.

Annabelle seduce Nick

Joshua sarà notevolmente sconvolto per il folle gesto di Annabelle nei suoi confronti e vorrà denunciarla.

Frattanto Annabelle avrà dalla sua parte Denise che cercherà di far cambiare idea al ragazzo. Nel frattempo Christoph vorrà organizzare al meglio il viaggio in Romania insieme ad Eva, ma il suo pilota privato si ammalerà inaspettatamente, pertanto l'uomo assumerà Nick Bergmann, un amico di Joshua. Successivamente Jessica non riuscirà a lasciare la figlioletta e resterà con lei per l'intera notte. Più tardi Michael scoprirà della vicenda e sarà notevolmente arrabbiato, ma Jessica cercherà di calmarlo. Nel frattempo Annabelle cercherà di attirare l'attenzione di Nick, un amico di Joshua, con l'intento di provocare la gelosia di quest'ultimo.

Tina innamorata di Ragnar

Denise prometterà ad Henry il suo aiuto per quanto riguarda la campagna elettorale e finalmente riuscirà a dimenticare Joshua. Nel frattempo, Robert deciderà di rimanere al Fürstenhof per dare una mano a Valentina. Pertanto Eva partirà da sola insieme a Christoph. Intanto Tina e Ragnar passeranno una piacevole serata insieme, così la donna si renderà conto di essersi nuovamente innamorata e sarà dunque pronta a dimenticare David. Successivamente, si scoprirà che l'aereo con a bordo Eva e Christoph non è mai arrivato a destinazione.