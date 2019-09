Le anticipazioni della famosa soap opera ambientata a Vagen in Germania Tempesta d'amore riguardano diverse novità interessanti per i fan affezionati. Nelle prossime puntate che andranno in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre, Natascha mentirà a Michael, mentre Jessica sarà notevolmente insistente nel voler incontrare sua figlia; per tale ragione Natascha le ordinerà di non avvicinarsi mai più alla bambina. Successivamente Jessica racconterà alla donna tutta la verità.

Christoph e Denise sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 29 settembre al 5 ottobre, Christoph e Denise non distruggeranno il loro rapporto a causa del risultato del test del DNA, anzi saranno ancora più uniti. Pertanto Annabelle sarà parecchio turbata e cercherà in tutti i modi di separare i due. In seguito Tina sarà convinta che Ragnar provi un'attrazione per lei.

Successivamente Joshua cercherà di mettersi in mezzo tra Christoph e Denise. Quest'ultima ringrazierà Joshua per il suo intervento, ma sarà Eva a far ragionare davvero Christoph.

Jessica propone un patto a Natascha

Jessica offrirà una soluzione a Natascha: se la cantante riuscirà a mantenere il suo segreto, allora potrà tenere anche la bambina senza problemi, al patto che gliela lasci vedere ogni volta che lo desidera.

In seguito Tina si recherà nel bosco e raccoglierà dei rami di pino e alcune pietre. Subito dopo Ragnar lo scoprirà e avvertirà la donna che potrebbe far adirare gli elfi e rischiare una loro vendetta. Jessica non crederà a Ragnar, ma presto sarà costretta a cambiare idea. Più tardi Natascha sarà notevolmente turbata dai sensi di colpa, ma deciderà comunque di non rivelare la vera identità di Felicitas. Andrè cercherà di farle cambiare idea.

Denise vuole dimenticare Joshua

Denise deciderà di andare avanti con la sua vita e dimenticarsi definitivamente di Joshua, così la donna accompagnerà Henry ad un evento speciale di freccette. Nel frattempo Tina sarà protagonista di alcuni eventi particolarmente strani e negativi, dando ragione a Ragnar e chiedendogli aiuto. Successivamente Ragnar e Tina si renderanno conto di essere parecchio uniti.

Intanto Denise e Henry si prenderanno cura di un piccolo puledro e si avvicineranno l'una con l'altro. Più tardi Joshua dimenticherà un appuntamento con Annabelle a causa dei molti pensieri. Christoph metterà in moto un nuovo piano per avvicinarsi ad Eva, ma Robert controllerà tutti i movimenti dell'uomo.

Tina sa di essere stata ingannata

Tina scoprirà di essere stata ingannata da Ragnar e sarà assai turbata.

Pertanto vorrà smascherare l'uomo a modo suo. Nel frattempo Henry e Denise saranno parecchio presi, mentre Annabelle e Joshua prenderanno una decisione molto importante. Joshua lascerà Annabelle, la quale sarà notevolmente sconvolta per la decisione improvvisa dell'uomo e andrà subito a consolarsi da suo padre. In seguito Denise cercherà di tranquillizzare Henry nei riguardi della loro relazione, poiché l'uomo sarà preoccupato del fatto che Joshua sia oramai single.