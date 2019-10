Gennaro Lillio oggi è tornato negli studi di Pomeriggio 5. Il modello ha risposto a gran voce alle accuse mosse da Francesca De André.

Durante la prima puntata di Domenica Live, la genovese ha confermato il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini. Nel salotto di Barbara D’Urso, Francesca ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto dure nei confronti del suo coinquilino. La nipote del Faber ha riferito che una sera in una stanza d’hotel ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Gennaro, a causa del chiarimento con il suo ex fidanzato.

Gennaro: ‘Francesca risponderà nelle sedi opportune’

Nella giornata di oggi, Barbara D’Urso ha invitato in studio Gennaro Lillio per darle la possibilità di replicare. Il giovane fin da subito ha negato le accuse lanciate dalla De André: “Francesca non l’ho mai sfiorata con un dito, cosi come nessuna donna nella mia vita”.

Il modello ha utilizzato delle parole piuttosto dure nel confronti della sua ex fidanzata: “Mi infanga perché sta facendo una figuraccia, dopo essere tornata con Giorgio”.

Lillio poi ha dichiarato che la storia con Francesca, è terminata perché sono entrambi molto diversi. Tuttavia questa non sarebbe una scusa per infangare il nome della De André.

Prima di concludere il capitolo legato a Francesca De André, il modello partenopeo ha riferito che di queste accuse la sua ex fidanzata ne risponderà nelle sedi opportune. A quanto pare, Gennaro non è minimamente disposto a passare sopra alle accuse mosse dalla genovese.

Francesca De André come sta dopo il malore? Giorgio rassicura tutti

La scorsa domenica Francesca De André ha avuto un malore. La bella genovese prima di fare il suo ingresso a Live - Non è d’Urso ha avuto un collasso, così è stata trasportata all’ospedale San Raffaele per i vari accertamenti. A distanza di qualche giorno, in molti si sono chiesti come stesse la giovane. A fare chiarezza sulle reali condizioni di salute della De André ci ha pensato Giorgio Tambellini.

L’attuale fidanzato di Francesca ha detto che la giovane sta bene. L’unica cosa che avrebbe chiesto Francesca, sarebbe quella di voler tornare a casa. Lo stesso Giorgio ha ammesso di essersi tranquillizzato dopo le parole dei medici. A questo punto la nipote del Faber, una volta tornata in forma, potrebbe essere di nuovo invitata nel salotto della D’Urso per replicare alle ultimi dichiarazioni di Gennaro Lillio.

Ricordiamo che i due fidanzati erano stati invitati a Live - Non è la d’Urso per parlare del presunto complotto messo in atto da Fabrizia De André. Francesca aveva dichiarato di essere sicura che il tradimento di Giorgio, era stato architettato dalla sorella.