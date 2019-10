Emergono delle novità sorprendenti riguardanti il trono classico di Uomini e donne. A quanto pare, nei prossimi giorni subentrerà un nuovo tronista il cui nome è Carlo Pietropoli. A rivelare questa notizia è stato il portale Witty Tv. Dopo l'uscita di scena di Sara Tozzi, Maria De Filippi e lo staff sarebbero corsi ai ripari riaprendo il casting per trovare un valido rimpiazzo. Intanto, si torna a parlare dell'ultima registrazione del trono classico avvenuta il 24 ottobre.

Stando agli spoiler de 'Il vicolo delle news', Giulia Quattrociocche avrebbe avuto una discussione con il suo pretendente Alessandro, il quale, in seguito, si sarebbe autoeliminato.

Trono classico Uomini e Donne: presentato Carlo, il nuovo tronista

Carlo, moro con occhi castani, ha 28 anni ed è originario di Vicenza. Dopo un trascorso sui campi di calcio, il nuovo tronista prenderà posto accanto a Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino.

Da ciò che si apprende dal video di presentazione, il simpatico ragazzo, proprio nel salotto della De Filippi è in cerca della sua anima gemella e spera di riuscire a trovare qualcuna capace di fargli battere il cuore. All'interno del filmato ufficiale di presentazione è possibile conoscere il nuovo tronista in maniera più approfondita.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro, il corteggiatore di Giulia Quattrociocche ha abbandonato

In attesa di scoprire se Carlo Pietropoli riuscirà a trovare l'amore della sua vita a Uomini e Donne, emergono delle rivelazioni interessanti riguardanti la tronista Giulia Quattrociocche.

La 27enne, nell'ultima registrazione è rimasta senza corteggiatori. Come riportato su 'Il vicolo delle news', il suo pretendente Alessandro Basciano si sarebbe autoeliminato. Il corteggiatore, nell'ultima registrazione, era stato accusato di frequentare ancora la sua ex fidanzata. Naturalmente, tutta questa storia non ha trovato il gradimento di Giulia e in studio ne è scaturita un'accesa discussione con la presunta uscita di scena da parte del Basciano.

Pare, però, che il ragazzo abbia fatto marcia indietro in quanto sui social sono presenti una serie di storie inequivocabili nelle quali Alessandro invita Giulia a fidarsi di lui e a non temerlo.

La Quattrociocche, purtroppo, nell'ultima registrazione del trono classico ha dovuto fare i conti anche con un'altra segnalazione riguardante Daniele Schiavon. Nel dettaglio, sul corteggiatore sono emerse delle pesanti accuse alle quali Giulia non ha voluto credere.

Nonostante ciò, le segnalazioni hanno confuso e sopraffatto la romana la quale si sarebbe messa a piangere.