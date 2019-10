Giovedì 31 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra un paio di settimane. Le prime anticipazioni che sono trapelate dallo studio, sono molto interessanti: Maria De Filippi, infatti, ha presentato il tronista che prende il posto lasciato libero da Sara Tozzi circa un mese fa. Il nuovo collega di Giulio, Alessandro e Giulia si chiama Carlo Pietropoli ed è un barista di 28 anni che cerca l'anima gemella.

Carlo prende il posto di Sara Tozzi a Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne: questo pomeriggio, durante una registrazione del Trono Classico, è stato presentato il nuovo tronista. A circa un mese dal ritiro di Sara Tozzi, nel programma arriva finalmente il suo sostituto: lui si chiama Carlo Pietropoli, ha 28 anni ed è un barman che vive in provincia di Venezia. Sul sito Witty Tv è già possibile vedere il video con il quale il ragazzo ha cominciato a farsi conoscere dalle sue future corteggiatrici.

Oltre a confermare che la madre è la donna più importante della sua vita, la new entry del dating-show si è definito "leggero", ovvero una persona che affronta la vita sempre con il sorriso con le labbra ma mai con superficialità.

Il giovane si aspetta di incontrare qualcuno che gli stravolga i piani, qualcuno che gli faccia battere il cuore e soprattutto che sia capace di tenergli testa. Carlo è moro, ha un fisico prestante e a molti ricorda tanto sia Luca Onestini che Andrea Damante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Per il momento non si sa se il nuovo tronista ha già avuto altre esperienze televisive oppure quello a U&D per lui è un debutto davanti alle telecamere.

Un 'rivale' per Giulio e Alessandro

Chi si aspettava che Sara Tozzi fosse sostituita con una ragazza sarà rimasto stupito nel leggere le prime anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata in queste ore. Dalla redazione e Maria De Filippi, infatti, hanno scelto un altro uomo per animare i prossimi appuntamenti con il Trono Classico, facendo scendere le "quote rosa" della trasmissione a una sola rappresentante, Giulia Quattrociocche.

Il bel Carlo, dunque, arriva nel programma quando i percorsi dei colleghi Giulio Raselli e Alessandro Zarino sono già ben avviati: entrambi i tronisti hanno manifestato le loro prime preferenze tra le corteggiatrici, ma non è detto che la new entry non scompigli questi equilibri chiedendo a una delle ragazze di uscire in esterna.

Nel video di presentazione che è stato caricato su Witty Tv questo pomeriggio, emerge la determinazione del 28enne nel cercare una persona che dimostri di avere carattere, e chissà che questa persona non sia già in studio per corteggiare qualcun'altro.