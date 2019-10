Secondo appuntamento con i Live Show di X Factor. Nella puntata di oggi, giovedì 31 ottobre, torneranno sul palco del talent i Maneskin, i secondi classificati nell'undicesima edizione del programma. Ospite internazionale Lewis Capaldi. Come al solito spazio alla gara: un concorrente, a fine puntata, dovrà lasciare il programma.

X Factor, la gara prosegue con 11 artisti

Nel secondo appuntamento di stasera, proseguirà la gara tra i quattro team capitanati da Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel.

Molta curiosità per quanto riguarda le assegnazioni di Malika Ayane: i suoi Under Uomini, infatti, dovranno esibirsi con dei brani italiani interpretati da donne.

Spazio anche gli ospiti. Debutto sul palco del talent targato Sky per Lewis Capaldi. Il cantautore scozzese canterà insieme ai concorrenti la sua hit Someone you loved. Grande ritorno a casa per i Maneskin, lanciati dal programma due anni fa, che proporranno il loro nuovo singolo dal titolo Le parole lontane.

A fine serata spazio a Extra Factor, condotto da Pilar Fogliati con la partecipazione di Achille Lauro. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go (sempre per gli abbonati Sky) e sulla piattaforma Now Tv.