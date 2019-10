Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui domani, martedì 29 ottobre, verrà trasmessa una nuova puntata del trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena. Occhi puntati ancora una volta su Ida e Riccardo i quali, questa volta, riusciranno a trovare un punto di incontro dopo un periodo decisamente tormentato che hanno vissuto. Tale situazione non piacerà per niente ad Armando, che accuserà la dama di averlo soltanto usato.

Le anticipazioni su Uomini e donne del 29 ottobre: il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda domani 29 ottobre su Canale 5 rivelano che Ida e Riccardo saranno nuovamente al centro dello studio per un ultimo confronto, che questa volta però sarà quello definitivo, dato che alla fine la dama deciderà di concedere la tanto agognata seconda chance al cavaliere che l'ha sorpresa con una lettera d'amore.

Tale situazione, però, non piacerà per nulla ad Armando, con il quale Ida si stava frequentando prima che tornasse in pista Riccardo. E proprio la reazione di Armando non sarà affatto positiva, dato che quest'ultimo si scaglierà duramente nei confronti della dama di Uomini e donne, accusandola di averlo soltanto usato nel corso di queste settimane, per poter arrivare ai suoi obiettivi.

Le parole di Armando susciteranno la reazione negativa non soltanto di Ida ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali accuseranno il cavaliere di voler rovinare questo momento 'magico' che si è venuto a creare in studio tra Ida e Riccardo.

Gli spoiler su Uomini e donne del 29 ottobre, però, rivelano che alla fine Armando non riuscirà nel suo intento, dato che la Platano e Riccardo si concederanno un lungo e intenso ballo, il quale consentirà di mettere definitivamente da parte i dissapori che ci sono stati nel corso di queste settimane.

La sfuriata di Barbara contro Gemma Galgani e poi contro Armando

E poi ancora, le anticipazioni su questa puntata del trono over rivelano che ci sarà un nuovo durissimo scontro verbale in studio tra Gemma e Barbara.

Quest'ultima si scaglierà contro la dama torinese e le lacrime che versa quasi quotidianamente per le sue tormentate vicende sentimentali. Gemma, però, si difenderà dicendo che almeno lei si mette sempre in gioco e non si tira mai indietro.

Successivamente Barbara avrà un duro scontro anche con Armando, al punto da urlare: 'Esco io o esci tu?', con tanto di reazione meravigliata del cavaliere. Insomma una puntata decisamente movimentata quella che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5 e che verrà ritrasmessa in replica anche su La 5.