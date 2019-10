Le nuove anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Hope Logan (Annika Noelle) accetterà la proposta di matrimonio di Thomas Forrester (Matthew Atkinson). Il perfido figlio di Ridge, ossessionato da lei, riuscirà a convincerla a convolare a nozze. Una proposta non certo accolta con gioia dalla giovane stilista, ancora inconsapevole del fatto che a poca distanza da lei si trova sua figlia Beth, fino ad ora creduta morta. Ridge e Brooke prenderanno a tal proposito una pericolosa decisione.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas manipola la mente di Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas farà credere ad Hope che Liam e Steffy abbiano passato la notte insieme. In realtà, sarà lui a spingere lo Spencer tra le braccia della ex moglie, dopo averlo narcotizzato con delle pillole comprate dal suo amico Vincent. Hope, devastata per la morte di Beth, accetterà di sposare Thomas. Per dimostrargli la sua buona fede, la giovane firmerà l'annullamento del matrimonio con Liam.

Nel frattempo, Thomas sarà impegnato nel tentativo difficile di nascondere le sue responsabilità in merito alla morte di Emma Barber. Xander capirà tuttavia che il giovane rampollo nasconde qualcosa di inquietante e non perderà tempo per spiare ogni sua mossa.

Hope in pericolo nelle puntate americane di Beautiful

Thomas perderà completamente il controllo. Il suo unico e prepotente scopo è quello di avere solo per sé Hope, allontanandola dalla sua famiglia e soprattutto da Liam.

La giovane Logan, dal canto suo, penserà di fare la scelta giusta. Da una parte ha intenzione di fare da madre a Douglas, mentre dall'altra spera di dimenticare l'amore per Liam, credendo che sia tornato davvero con Steffy. Brooke e Ridge proveranno in ogni modo a dissuaderla dalla decisione di sposare Thomas, ma ogni loro tentativo sarà vano.

Nel frattempo, Xander terrà sotto stretta osservazione Thomas, certo che sia proprio lui l'assassino di Emma Barber.

Liam non si ricorderà nulla della notte trascorsa con Steffy. Svegliatosi confuso e stordito, crederà davvero di aver passato momenti passionali con la sua ex moglie. Infine, le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Hope avrà un dialogo piuttosto chiaro con Thomas. Accetterà di diventare sua moglie e di fare da madre a Douglas, a patto che lui le lasci tutto il tempo necessario per avvicinarsi fisicamente.

Il giovane Forrester, convinto di averla in pugno e di fare di lei ciò che vuole, fingerà di accettare le sue condizioni. Dopo il matrimonio, Hope non si concederà a Thomas che, indispettito, maturerà un serio sentimento di vendetta nei suoi confronti.