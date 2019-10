Colpo di scena nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne con Ida e Riccardo. Dopo l'addio del Guarnieri alla trasmissione di Maria De Filippi, nella giornata del 17 ottobre la Platano ha fatto marcia indietro ed ha preso una decisione inaspettata. Pur avendo pubblicamente detto di non provare più niente per il suo ex fidanzato, la parrucchiera ha annunciato di voler concedere una seconda opportunità a Riccardo.

Ed ecco che, nella recente registrazione, il pubblico presente in studio ha assistito al tanto atteso ritorno di fiamma. A riportare tutti questi dettagli in anticipo è stato il portale 'Il vicolo delle news'.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Riccardo ci riprovano dopo la notte insieme

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di riprovarci. I due protagonisti del trono over, subito dopo la discussione dell'ultima volta, si sono incontrati a Roma ed hanno dormito mano nella mano senza spingersi oltre.

Dopo questo romantico episodio, la parrucchiera ha capito che forse tra lei e Riccardo non è tutto perduto e che non poteva certamente lasciar naufragare questa storia senza lottare un'ultima volta. Ed ecco che i due si sono ritrovati a ballare insieme durante la registrazione di Uomini e Donne del 17 ottobre come una coppia.

Davanti a questo clamoroso ritorno di fiamma, Armando Incarnato non ha reagito bene.

Come ben sappiamo, il cavaliere napoletano stava frequentando la Platano prima dell'intromissione di Riccardo. Quando Armando ha appreso la decisione di Ida ha perso le staffe ed ha rivelato di sentirsi usato. Dagli spoiler del trono over di Uomini e Donne si evince che in studio l'atmosfera si è scaldata. L'Incarnato ha definito la parrucchiera una donna finta e che ha smesso di provare qualcosa per lei quando ha scoperto di che pasta è fatta veramente.

Il partenopeo non esclude il fatto che Ida lo abbia soltanto usato per far ingelosire l'unico uomo che ha sempre amato. Infatti, è abbastanza risaputo che tra Armando e Riccardo non scorre buon sangue.

Trono over U&D: Jean Pierre chiede a Gemma Galgani di smetterla di essere possessiva

Le anticipazioni del trono over riportano nuovi dettagli anche su Gemma Galgani. La dama piemontese è scoppiata a piangere ancora una volta per via di Jean Pierre.

Tutto è cominciato quando Tina Cipollari ha chiesto al cavaliere di fare il gioco dell'uva con un'altra dama. Vedendo Gemma piangere, Jean Pierre ha rifiutato la proposta ma non ha potuto fare a meno di richiamare la Galgani. Nel dettaglio, il cavaliere ha chiesto alla piemontese di smetterla di comportarsi in maniera possessiva. L'uomo ha ribadito che tra loro c'è solamente una buona amicizia e che se continua a fare la gelosa, lui chiuderà ogni rapporto con lei.