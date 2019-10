I due tronisti di Uomini e donne, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, non vanno molto d'accordo. La competizione tra i due è forte, così come l'antipatia che provano l'uno per l'altro e che non hanno mai nascosto. Le cose nelle ultime registrazioni non stanno andando molto bene e l'apparente tranquillità tra i due si è trasformata in un vero e proprio litigio molto pesante in studio. I due ex tentatori di Temptation Island hanno decisamente alzato i toni e non se le sono certo mandate a dire, rendendo le puntate sempre più movimentate. Il motivo? La ormai famosa segnalazione che Alessandro Zarino ha fatto riguardo la presunta conoscenza tra Giulio Raselli e Veronica.

Litigio in studio tra Alessandro e Giulio

I due tronisti hanno dei caratteri molto diversi. Alessandro è molto più calmo e tranquillo, mentre Giulio è sicuramente molto più nervoso e meno controllato. Il fatto che il primo riesca a controllarsi ha sicuramente reso la lite molto più civile rispetto a quello che poteva essere. Il motivo per cui i due si sono scontrati è la segnalazione sul rapporto tra Giulio e Veronica che, secondo Alessandro Zarino, avrebbero lo stesso manager e amico.

Una segnalazione che ha seccato moltissimo il tronista Giulio, che è arrivato ad intimare al suo collega di farsi i fatti propri (con parole meno gentili). Per quanto Giulio e Veronica abbiano smentito più volte di conoscersi e di avere lo stesso manager, Zarino è andato avanti con le sue convinzioni, che insinuano un altro tipo di rapporto tra i due. La stessa redazione di Uomini e Donne non ha preso benissimo questa segnalazione, tanto da decidere di tenere sotto stretto controllo Giulio.

Questa lite per molti fans era inevitabile, visto che da sempre Alessandro e Giulio mostrano in studio di non andare d'accordo. Nonostante questi atteggiamenti Zarino ha voluto precisare che non si sente per niente in competizione con il collega Raselli. Su questo i telespettatori hanno non pochi dubbi, come sul fatto che questa competizione viene vissuta anche da parte di Giulio.

Le parole di Alessandro Zarino su Giulio

Il bel tronista napoletano, durante un'intervista, ha spiegato di non sentirsi per niente in competizione con il collega Giulio.

Alessandro spera sia così anche da parte di Giulio, perché se non lo fosse secondo lui vorrebbe dire perdere completamente di vista il senso del trono. Il tronista ha voluto ricordare che hanno trascorso del tempo insieme anche a Temptation Island e che ha molto rispetto per Giulio. Zarino ha spiegato di essere convinto che il suo collega sia un bravo ragazzo, nonostante i suoi modi un po' irruenti, ma è anche certo che voglia spesso indossare una maschera che non gli appartiene solo per riuscire a difendersi.