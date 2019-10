Nuovo colpo di scena nella vicenda che vede coinvolti Eva Henger, la figlia Mercedesz e il fidanzato di quest'ultima, Lucas Peracchi. L'ex tronista di Uomini e Donne, ospite con la madre alla puntata di Domenica Live del 27 ottobre, ha accettato di incontrare Eva per poter chiarire davanti alle telecamere la situazione, ma nell'ascensore di Live -Non è la D'urso, l'attrice non si è presentata inviando una lettera in cui ha fatto presente che i suoi legali si stanno occupando della situazione intricata.

Eva assente nell'ascensore di Live

Non è passato molto da quando Eva ha accusato il fidanzato della figlia di essere un uomo violento: secondo i racconti della Henger, Lucas ha picchiato Mercedesz in più occasioni, arrivando ad allontanare la giovane dalla sua famiglia. Ai microfoni della D'Urso, prima Mercedesz e poi Lucas stesso ha smentito tali infamanti accuse, usando parole dure nei confronti di Eva.

Sebbene non sia possibile stabilire da che parte si ala verità, visto che i protagonisti della vicenda danno versioni discordanti, la conduttrice di Live ha cercato di riunire la famiglia, offrendo la possibilità a Peracchi ed alla Henger di parlare durante la puntata di lunedì 28 ottobre.

Lucas ha accettato di chiarirsi con Eva per amore della sua fidanzata e si è presentato nell'ascensore di Live, dove i personaggi dello show-biz hanno la possibilità di guardarsi faccia a faccia e se possibile trovare un punto di incontro.

Eva però ha preferito non essere sul luogo, inviando piuttosto una lettera in cui spiegava la sua posizione. 'Su consiglio del mio avvocato ho scelto di non venire a Live -Non è la D'Urso- per capire cosa è successo davvero', ha scritto Eva dopo aver precisato che si sono diffuse voci di una possibile denuncia fatta da Lucas nei suoi confronti per diffamazione. Infine l'attrice ha chiesto che venga usata su Peracchi la macchina della verità.

Peracchi: 'Ora procederò per vie legali'

Lucas ha immediatamente smentito di aver già denunciato Eva, affermando che aveva solo intenzione di chiedere scusa alla madre della sua fidanzata per poter ricucire i rapporti. Subito dopo, però, Peracchi ha precisato che visto l'atteggiamento di Eva si trova costretto ad agire di conseguenza. 'Ora procederò con le mie tutele legali', ha dichiarato l'ex tronista che ha anche aggiunto che Eva non arriverà mai a dire di essersi inventata tutto.

Pare dunque che la pace sia davvero molto lontana: nessuno dei protagonisti della vicenda ha intenzione di fare un passo indietro, anzi pare che i rapporti si complichino di volta in volta. Il tentativo di Barbara non è andato a buon fine, ma certamente la querelle non si chiuderà in maniera veloce: di certo la D'Urso non mancherà di tenere i suoi telespettatori informati.