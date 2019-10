È entrata nel vivo l'avventura dei tre tronisti di Uomini e donne. Tra esterne e confronti anche accesi in studio, stanno pian piano nascendo le prime simpatie o, meglio, le prime scintille. Stando alle anticipazioni apparse sul web a proposito della puntata che è stata registrata in questi giorni e che andrà in onda la settimana prossima, protagonista assoluta sarà Giulia Quattrociocche. Per iniziare, Maria De Filippi, farà vedere l'esterna di Giulia con Alessandro.

Dopo aver visto il filmato, però, nascerà un'accesa lite tra i due perchè la ragazza lo accusa di aver organizzato l'esterna alla spa solo per mettere in mostra il suo fisico e non per interesse nei suoi confronti. Le cose sono andate decisamente meglio nelle altre esterne, in particolare quella con Daniele. Per lui, sembra proprio che la tronista Giulia provi un interesse particolare. Vediamo, stando a ciò che sarebbe trapelato dalla registrazione dell'ultima puntata, cosa sarebbe successo tra i due.

A Uomini e Donne è tempo dei primi baci

Con il corteggiatore Daniele, la tronista Giulia ha condiviso una bellissima e sembrerebbe davvero piacevole serata a Castel Gandolfo. Tra i due è nata una bella complicità. Si sono stuzzicati a vicenda tanto che hanno deciso di giocare al tiro a segno con le pistole e di fare una scommessa alquanto particolare. Il premio in palio, se Daniele avesse vinto, era davvero allettante.

Di cosa si trattava? Di un bel bacio da parte della tronista. Detto fatto. A vincere al tiro a segno è stato proprio Daniele. Tra i due, è scattato quindi un bel bacio appassionato sulle note della canzone di Ultimo: "Vuoi volare con me". Intanto, sempre leggendo le anticipazioni apparse sui vari siti di Gossip, per la tronista si presenteranno diversi nuovi corteggiatori. Tutti, per lei, visto che l'altra tronista Sara Tozzi ha abbandonato la poltrona rossa dicendo di pensare ancora al suo ex fidanzato e di non avere per questo la mente libera e aperta a nuove conoscenze.

Ovviamente, quando scenderanno i nuovi corteggiatori, non mancheranno i commenti dell'opinionista Tina Cipollari che, come sempre, ne ha uno per ognuno suscitando l'ilarità del pubblico in studio. Tornando alle esterne e al bacio con Daniele, dalla puntata che andrà in onda giovedì prossimo, si percepirà che l'interesse di Giulia propende per Daniele Schiavon e non come si credeva all'inizio per il corteggiatore Alessandro che, tra le altre cose, sarà al centro di battibecchi con gli altri 'colleghi' che lo accuseranno di essere ad Uomini e Donne esclusivamente per cercare visibilità e non per trovare davvero l'amore.