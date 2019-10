I problemi senza fine di Alex Parisi continueranno ad essere al centro delle trame di Un posto al sole anche nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

La sorella di Mia non ha avuto il coraggio di confessare a Vittorio le ragioni della sua stranezza e oggi prenderà un'altra sorprendente decisione riguardante il suo futuro: dopo avere messo in stand-by la sua storia con il giovane Del Bue, Alex annuncerà di voler fare ritorno a casa insieme a Mia.

E ciò comporterà anche inevitabili conseguenze sulla sua situazione lavorativa. Anche Renato sarà costretto a fare i conti con un'amara realtà, dopo che Adele gli ha confessato chiaramente di non ricambiare i suoi stessi sentimenti. Il suo comportamento potrebbe non restare privo di conseguenze nella sua relazione con Nadia, dalla quale apparirà sempre più distante.

Un posto al sole, anticipazioni: una sofferta decisione per Alex

La scoperta del tradimento di Vittorio con Anita è stata un duro colpo per Alex, già alle prese con i problemi familiari legati a Carla e alla crisi psicologica in cui è sprofondata la madre.

Nella puntata di ieri 1°ottobre, la cameriera del Vulcano ha informato Vittorio di volersi prendere un periodo di riflessione, senza però spiegarne le motivazioni. Ha quindi anticipato a Mia che è giunto il momento di lasciare la Terrazza per fare ritorno a casa, scelta per nulla condivisa dalla bambina.

Sarà proprio questo il punto di partenza della puntata in onda oggi 2 ottobre. In tale episodio, Alex prenderà un'altra sofferta decisione: oltre all'addio a Palazzo Palladini, per lei arriverà il momento di licenziarsi dal Vulcano.

Nel frattempo, Vittorio continuerà a chiedersi le ragioni per le quali l'ex fidanzata sia cambiata improvvisamente ma ancora non sospetterà di essere la causa scatenante di tutto.

Trame Un posto al sole del 2 ottobre: Renato se la prende con Nadia

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 2 ottobre, Renato sarà ancora nervoso dopo il rifiuto subito da Adele e sfogherà il suo nervosismo su altre persone.

A farne le spese, saranno soprattutto Diego e Nadia, che subiranno i rimproveri di Poggi senza avere alcuna colpa.

Raffaele, testimone dell'insensata reazione dell'amico, tenterà di giustificarlo agli occhi di Nadia, nella speranza di riuscire in qualche modo a salvare il loro rapporto. Ma dal dialogo con l'ucraina apprenderà qualcosa di inaspettato. Negli ultimi giorni, infatti, Nadia ha rivelato di essere alla ricerca di un Lavoro che le dia l'indipendenza economica, lasciando presagire ad un possibile trasferimento altrove in tempi abbastanza rapidi.