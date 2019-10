Novità in vista per il Trono Classico di Uomini e donne? Stando all'indiscrezione che ha riportato l'ultimo numero di "Di Più", sembrerebbe proprio che la redazione stia lavorando per arricchire il cast della versione "giovani" del dating-show. Leggendo l'intervista che è stata fatta a Miss Italia 2019, Carolina Stramare, si apprendere che il suo ex Alessio Falsone sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa di Canale 5. Sarà vero?

A U&D starebbe per debuttare Alessio Falsone

Sono passate un bel po' di settimane da quando Sara Tozzi ha abbandonato il trono di Uomini e Donne perché non si sentiva pronta a conoscere dei ragazzi, in quanto nel suo cuore c'era ancora l'ex fidanzato. Chi si aspettava che la giovane fosse subito sostituita da un nuovo tronista, sarà rimasto deluso nell'assistere alle tante puntate del Trono Classico che sono state trasmesse di recente, tutte incentrate solo sui percorsi di Giulio, Alessandro e Giulia.

Quando sembrava accantonata l'ipotesi di vedere una new entry nella versione "giovani" del dating-show, ecco che una popolare rivista di Gossip riporta un'interessante indiscrezione in merito.

L'ultimo numero di "Di Più", infatti, fa sapere che potrebbe essere un uomo il nuovo protagonista del programma di Maria De Filippi.

Intervistando Carolina Stramare, Miss Italia 2019, il settimanale ha informato sia la ragazza che i suoi lettori che il suo ex compagno sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa di Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La vincitrice del concorso di bellezza ha confermato di essere tornata single da poco, ma è apparsa piuttosto perplessa quando le è stato fatto presente che Alessio Falsone potrebbe presto cercare un altro amore davanti alle telecamere.

Confusione nel Trono Classico: i protagonisti lontani dalla scelta

Il presunto arrivo di Alessio Falsone a Uomini e Donne, potrebbe sicuramente scombussolare gli equilibri che i tronisti in carica hanno costruito a fatica in queste settimane.

L'imprenditore siciliano, che vive a Milano da qualche anno, potrebbe essere un "rivale" di tutto rispetto per Giulio Raselli e Alessandro Zarino; questi ultimi, infatti, sembrano ancora piuttosto incerti sul finale che avrà il loro percorso nel Trono Classico.

Se il napoletano per ora pare non avere occhi che per la bella Veronica (con la quale si è scambiato anche un bacio passionale durante l'ultima esterna), il "collega" ha dovuto giustificare più di una stranezza che alcuni hanno riscontrato nel suo passato.

Il ragazzo, infatti, è stato accusato da più parti di conoscere già ben due delle sue attuali corteggiatrici: su U&D, dunque, torna ad aleggiare il fantasma del tronista che prende in giro il pubblico e la redazione soltanto per pubblicità.