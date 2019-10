Titanic di James Cameron sbarca su Canale 5 martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, dalle ore 21:38 alle 23:58 circa. Nonostante sia stato trasmesso tantissime volte in Tv, il film sul transatlantico dei sogni continua a far sognare tantissimi telespettatori. Ciò vuol dire che il film con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, si conferma anno dopo anno come uno dei capolavori della settima arte.

Inoltre, la coppia Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson continua a lasciare un sapore dolceamaro in bocca agli spettatori, poiché molti sperano in un happy ending per loro. Chi non avesse potuto guardare la prima e la seconda parte del kolossal Titanic, può sempre recuperarle sulla piattaforma On Demand di Mediaset.

Titanic, replica prima e seconda parte: come e quando rivedere il film

La replica della prima e seconda parte del Titanic di James Cameron è visibile solo ed esclusivamente sui servizi legali di streaming.

Tale servizio si chiama Mediaset Play e permette di guardare le proprie serie televisive preferite in qualsiasi orario della giornata. Sulla piattaforma On Demand della rete ammiraglia viene caricato il film dopo qualche ora dalla sua messa in onda su Canale 5. Scaricando l'applicazione gratuita Mediaset Play, gli utenti possono guardare la popolare pellicola dedicata al transatlantico - affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 - tramite i dispositivi elettronici mobili, come il tablet e lo smartphone.

Trame del kolossal diretto da James Cameron: Rose incontra Jack

Il 10 aprile 1912, il Titanic, pubblicizzato come il transatlantico inaffondabile, salpa dall'Inghilterra con oltre 1500 passeggeri a bordo. Anche la ricca e affascinante ereditiera Rose DeWitt Bukater, promessa sposa a un uomo facoltoso, s'imbarca sul più lussuoso piroscafo da crociera mai realizzato. Il destino porta la rappresentante dell'alta borghesia a conoscere l'artista Jack Dawson, un passeggero di terza classe.

Quest'ultimo le fa conoscere il suo modo di vedere la vita e la libera dal peso dei ruoli e dagli obblighi dell'alta società. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, il piroscafo da crociera si schianta contro un iceberg e inizia a imbarcare acqua dappertutto.

A poco a poco, il transatlantico si spezza in due tronconi e i passeggeri cercano di salvare la propria pelle, rifugiandosi sulle scialuppe di salvataggio.

Purtroppo, non c'è posto per tutti e così l'equipaggio riceve l’ordine di salvare prima le donne e i bambini, poi gli uomini di prima classe e poi quelli di seconda e terza. Moltissimi muoiono annegati, tra cui Jack Dawson. 84 anni dopo, grazie alla testimonianza della stessa Rose, un cacciatore di tesori può ricostruire gli eventi del Titanic.