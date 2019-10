Sono tempi molto difficili quelli che Ridge e Brooke stanno attraversando nelle puntate americane di Beautiful e la situazione tra loro non sembra destinata ad un miglioramento nell'immediato futuro. La coppia continua ad avere vedute opposte in merito alla custodia di Douglas e, in seguito all'ennesimo scontro, la Logan giunge ad una decisione sorprendente: sfila la fede nuziale e la restituisce a Ridge.

Il gesto rappresenterà la fine del matrimonio? Poco dopo, Ridge si trasferisce insieme a Douglas e Thomas a casa di Eric, trascorrendo insieme alla famiglia una serata di riflessione. Dopo avere raccontato al padre le ultime novità, lo stilista si reca nella casetta degli ospiti e qui si rende conto di non essere solo. Quinn, infatti, ha proposto anche all'amica Shauna di restare a dormire nello stesso luogo.

Puntate americane Beautiful: il bacio di Shauna e Ridge

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti segnalano ulteriori sviluppi nel rapporto tra Shauna e Ridge. I due hanno già trascorso una notte insieme nell'appartamento sopra il Bikini Bar ma tra loro non è accaduto nulla di intimo. La situazione però sembra destinata a cambiare quando lo stilista sorprende la sua nuova amica nella dependance di villa Forrester.

Dopo la serata trascorsa in famiglia, Ridge va a dormire nella casetta in giardino ma, coricandosi a letto, si rende conto di non essere solo. Insieme a lui, infatti, c'è Shauna che si sveglia di soprassalto, con tanto di maschera di bellezza sul viso. Forrester le chiede chiarimenti e lei rivela di essere ospite dell'amica Quinn (le due si conoscono dai temi di Las Vegas). A questo punto, Ridge le spiega che Brooke gli ha restituito la fede nuziale e, senza pensarci due volte, la bacia.

Come si evolverà la questione? La coppia trascorrerà la notte insieme? Le anticipazioni ufficiali, purtroppo, non rivelano ulteriori dettagli in tal senso, limitandosi a dire che Shauna resta sorpresa dalla proposta di Ridge riguardante l'organizzazione della notte.

Beautiful anticipazioni: Brooke sente la mancanza di Ridge

In attesa di scoprire qualche piega è destinata a prendere la relazione di Ridge e Shauna, le anticipazioni di Beautiful segnalano che Brooke chiede al marito di vedersi e gli confessa di sentire molto la sua mancanza.

Poco dopo, però, tra loro riprende la discussione a causa del solito motivo: Douglas e Thomas. La Logan resta convinta che Hope debba ottenere la custodia legale del bambino, mentre Ridge non vuole sentirne ragioni. Nel frattempo, la mamma di Beth continua a portare avanti il suo piano per raggiungere il suo obiettivo, sfruttando i sentimenti che Thomas continua a provare per lei. Tale idea, però, potrebbe metterla presto in grave pericolo.