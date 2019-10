È stato uno scontro accesissimo quello andato in onda ieri nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. I protagonisti sono stati Tina Cipollari e Damiani Er Faina. Ieri, infatti, c'è stato un ampio spazio dedicato a Temptation Island vip. La prima coppia ad entrare in studio è stata quella formata da Sharon e Damiano er Faina. Non appena Tina Cipollari ha scoperto che sarebbe entrato in studio lui, ha cominciato ad innervosirsi molto dicendo di non volerlo nemmeno vedere.

Il motivo? Non lo conosceva neanche Maria De Filippi e sarebbe da ricondurre ad un evento accaduto ben quattro anni fa quando sul trono era seduto Gianmarco Valenza, amico di Er Faina. Ma ripercorriamo quello che sarebbe accaduto all'epoca e quello che è accaduto in puntata.

Tina Cipollari quasi alle mani con Damiano Er Faina

Quando Gianmarco Valenza era sul trono qualche anno fa, Tina si scagliò contro di lui pesantemente accusandolo di cercare non l'amore, ma soltanto visibilità e business.

Damiano Er faina, per difendere il suo amico postò su YouTube un video in cui si scagliava pesantemente contro Tina. Il figlio dodicenne della donna, scrisse a Damiano un messaggio privato su Instagram per chiedergli il motivo di tanto accanimento nei confronti di sua madre. Damiano rispose con una frase che non è ripetibile e con la quale offendeva pesantemente sia il ragazzo che Tina. Oggi, dopo quattro anni, l'opinionista ha deciso che era giunto il momento di pareggiare i conti una volta per tutte.

Non appena lo youtuber è entrato in studio si è infatti scagliata furiosamente contro di lui. Ad un passo dalle mani, tanto che è dovuta intervenire Maria, Tina ha inveito con parole durissime e ha poi lasciato lo studio. "Sei un pagliaccio schifoso," gli ha urlato. A poco, sono servite le parole di Maria De Filippi che ha cercato di fare da mediatrice per giungere ad un chiarimento. La conduttrice ha cercato di far comprendere a er Faina che quando posta un video sul web deve pensare anche ai tanti ragazzini che lo seguono e lo guardano.

Una puntata davvero movimentata che ha avuto anche la sua 'coda': Damiano ha infatti pubblicato su Istangram gli screenshots della chat avuta con il figlio di Tina, dai quali non compare nessuna grave offesa nei suoi confronti. Tra l'altro Er Faina si sarebbe scusato per aver usato parole poco carine nei confronti della madre, ma non avrebbe nessuna intenzione di fare lo stesso con l’opinionista del dating show.

“Non ti chiederò mai scusa perché mi hai attaccato sulle falsità", ha detto a chiare lettere.