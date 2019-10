Sorprendenti novità arrivano da Il Segreto, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra, che ha conquistato milioni di telespettatori in Italia. Le trame in onda in Italia tra qualche settimana rivelano che Elsa Laguna riceverà una lettera da Alvaro Fernandez. Ebbene sì, il dottore che l'aveva depredata prima delle nozze chiederà di avere un incontro con l'ex fidanzata, che nel frattempo diventerà la moglie di Isaac Guerrero.

Il Segreto: Elsa lasciata da Alvaro sull'altare

Se nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda su Canale 5 abbiamo appena assistito all'uscita di scena di Alvaro, ben presto il dottore si rifarà vivo con Elsa dopo averla depredata di tutti i suoi beni. La Laguna, infatti, è stata sedotta e abbandonata sull'altare. Un comportamento che ha scatenato le ire di Isaac, che si è messo alla sua ricerca.

Qui il Guerrero ha appreso tra l'altro che sua moglie gli aveva mentito sui mesi della gestione. Infatti aveva abortito un feto di poche settimane e di non sei mesi come aveva rivelato lei. Inoltre Fernandez ha rivelato di non poter restituire il maltolto in quanto tutto speso.

Dagli spoiler si evince che il Guerrero ed Elsa inizieranno a vivere una vita tranquilla, dopo aver smascherato Antolina. Proprio quest'ultima non si farà da parte, tanto da causare altri grattacapi alla dolce ereditiera. Fortunatamente il loro amore sarà il più forte delle cattiverie della Ramos.

La Laguna sposa Isaac

Negli appuntamenti de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5 si evince che Elsa e Isaac avranno il loro lieto fine. Nel dettaglio, il falegname e la figlia del defunto Amancio convoleranno a giuste nozze attorniati dagli amici più cari. Ma ecco arrivare l'imprevisto: Alvaro si rifarà vivo, tanto da invitare la Laguna a raggiungerlo per un chiarimento. Il dottore, infatti, spedirà una lettera alla donna dove le porgerà le scuse del suo vile comportamento.

Un ritorno che farà storcere un po' il naso al neo-marito, Consuelo e Marcela, i quali non crederanno alle buone intenzioni di Fernandez. Proprio quest'ultimo dimostrerà di avere una sorpresa inaspettata per la moglie del Guerrero.

Fernandez consegna ad Elsa i soldi sottratti

Tuttavia Elsa non accetterà i consigli di Marcela e Consuelo, tanto da decidere di presentarsi all'incontro con Alvaro. Qui quest'ultimo consegnerà ad Elsa tutti i soldi che le aveva sottratto qualche mese prima.

In questo modo, Fernandez si riscatterà dei torti commessi in passato mentre la Laguna riuscirà a perdonarlo, chiudendo un capitolo molto amaro della sua vita. Così si conclude la partecipazione dell'attore italiano Alessandro Bruni nel cast della soap opera di Aurora Guerra in onda tutti i giorni alle ore 16:10 su Canale 5.