Lo scorso venerdì 18 ottobre è andata in onda Una nuova puntata di Tale e Quale Show. Il torneo ha visto come protagonista Francesco Monte nell'imitazione di Michael Bublè. Sebbene l'ex volto di Uomini e Donne abbia conquistato la giuria, il web si è letteralmente spaccato.

Monte imita Bublè

Il modello tarantino si è visto assegnare come personaggio il cantante canadese, con uno dei suoi pezzi più celebri 'Home'.

Nonostante le difficoltà di Michael Bublè, Francesco ha saputo stupire tutti. Al termine della performance Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme sono rimasti sorpresi dalle doti canore del concorrente in gara. Addirittura, Salemme e la Goggi si sono chiesti come mai Monte abbia optato per una carriera nel mondo della moda piuttosto che essere un cantante.

Tali affermazioni non hanno potuto fare altro che rincuorare di gioia il diretto interessato, alla quale non ha saputo dare una risposta alle domande dei giudici.

Al momento della votazione Francesco Monte ha vinto la puntata con il suo Michael Bublè, piazzandosi sopra ad Agostino Penna.

Nella classifica generale invece, grazie ad un bonus di 10 punti a testa ricevuto da alcuni membri della giuria e dai professori, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez si è qualificato al secondo posto. Tale risultato ha consentito a Francesco Monte di partecipare al Super Torneo, in cui sono presenti alcuni artisti dell'anno in corso e 6 dello scorsa edizione.

Mentre Francesco veniva proclamato vincitore della puntata, il web si è letteralmente scagliato contro il giovane. All'indirizzo del concorrente sono arrivate numerose critiche.

La reazione del web

A quanto pare il popolo del web non ha condiviso il pensiero dei giurati. Francesco Monte è stato duramente criticato, in particolare per la sua ultima imitazione. Alcuni utenti hanno insinuato che i voti assegnati a Monte, siano stati solo per una questione di share.

Altri invece, si sono detti convinti che dovesse vincere Agostino Penna nei panni di Fausto Leali. Non è la prima volta che il tarantino finisce nel mirino del web. Dopo l'imitazione di Tommaso Paradiso, Francesco fu attaccato duramente sui social. Critiche alla quale ha risposto Loretta Goggi, incoraggiando Monte a proseguire per la sua squadra.

Tuttavia va detto che oltre alle molteplici contestazioni rivolte al giovane concorrente dopo l'imitazione del cantante canadese, sono arrivati anche dei messaggi di sostegno.

Molti telespettatori su Twitter hanno confermato le parole dei giurati: "Francesco è stata la vera rivelazione di quest'edizione". Intanto, il programma condotto da Carlo Conti nella scorsa puntata ha siglato un nuovo boom di ascolti, stracciando la fiction tv L'Isola di Pietro.