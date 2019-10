Cambia il palinsesto di Canale 5 e a partire da questa settimana Barbara D'Urso lascia la domenica sera della rete ammiraglia. In queste settimane, infatti, abbiamo visto che la conduttrice partenopea era tornata al timone del suo Live - Non è la D'Urso, il talk show che ha debuttato nella passata stagione televisiva, registrando una buona media di spettatori in prime time. Quest'anno, però, la scalata è stata decisamente più difficile per la D'Urso nella serata domenicale e da questa settimana il programma andrà in onda di lunedì.

Cambia la programmazione di Live - Non è la D'Urso e passa al lunedì

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Canale 5 rivelano che la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda lunedì 28 ottobre in prime time e, quindi, non più di domenica sera.

Domani sera, infatti, su Canale 5 andrà in onda l'ennesima replica del film 'Benvenuti al Sud' con Alessandro Siani e Claudio Bisio.

La D'Urso, quindi, lascia l'affollata domenica sera televisiva dove quest'anno, oltre alla seguitissima fiction Imma Tataranni in onda su Rai 1, ci sono anche Che tempo che fa di Fabio Fazio in onda su Rai 2 e Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti trasmesso su La7.

Sarà anche per questa agguerrita concorrenza che gli ascolti del talk show condotto da Barbara D'Urso ha registrato una sonora flessione del numero di spettatori. La media, infatti, risulta essere di due milioni scarsi di spettatori, con uno share che non va oltre il 12%. In diverse occasioni, inoltre, Live è anche sceso sotto la soglia del milione e mezzo di spettatori fermandosi all'11%.

Insomma numeri decisamente ben lontani da quelli record che Live aveva registrato nella passata stagione televisiva dove, grazie al caso del 'Prati Gate', riuscì a conquistare una media di oltre 2.6 milioni di fedelissimi spettatori con uno share che arrivava a toccare anche il 20%.

Confermato l'appuntamento con Domenica Live

E così la conduttrice lascia la domenica sera di Canale 5 ma non la fascia del pomeriggio. Domani 27 ottobre, infatti, andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica Live che, in queste settimane, ha registrato una media di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori, riuscendo spesse volte a battere il programma competitor 'Da noi a ruota libera' condotto sa Francesca Fialdini su Rai 1.

Ma come se la caverà adesso la D'Urso nel prime time del lunedì contro le repliche de Il Commissario Montalbano? Il menù della puntata del 28 ottobre prevede la presenza in studio di colei che viene definita la 'donna gatto' ma anche Allegra, una pianista che scelto di aumentare in maniera eccessiva il suo décolleté.