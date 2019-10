Nella serata di mercoledì 23 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Amici Celebrities. L'atto finale del primo realty dedicato a concorrenti vip è stato ricco di emozioni, ma ha dato luogo anche a delle polemiche. In particolare Platinette è finita nel mirino del web con l'accusa di aver espresso dei commenti fuori luogo.

Il fatto evidenziato dai telespettatori si è verificato in ben due occasioni distinte.

Al termine di una bella esibizione che ha visto protagonisti Filippo Bisciglia e Alberto Urso, Platinette ha fatto presente come sia stato bello vedere due uomini che più che sembrare amici sembrano altro. Poco dopo sono salite sul palco Pamela Camassa e Giordana Angi. Anche in questo caso, la giurata ha rimarcato il pensiero espresso in precedenza, parlando di amore tra donne. In merito alla performance Platinette non ha espresso alcun giudizio.

In occasione di questo suo secondo commento, il popolo del web ha bacchettato la giurata definendola fuori tema. Su Twitter sono apparsi dei commenti proprio come questo: "Molto carino il discorso di Platinette, ma non ci azzeccava nulla", "Ma Plati che vuole insieme Filippo e Alberto e Pamela e Giordana?"

Non ci sarebbe nulla da dire sul discorso di Mauro Coruzzi, ma in un programma come Amici Celebrities e soprattutto durante una finale, i telespettatori si sarebbero aspettati più un giudizio tecnico sulle due esibizioni.

In effetti, pare che le parole di Platinette abbiano scatenato anche una reazione in Giordana Angi. Quest'ultima dopo il commento della giurata, anziché sembrare entuasista ha abbassato lo sguardo ed ha preferito rimanere in silenzio. Con molta probabilità la Angi se chiamata in causa, non avrebbe saputo cosa dire e come rispondere.

Pamela Camassa conquista il podio ed elimina Filippo Bisciglia

La prima edizione del talent ideato da Maria De Filippi, ha visto piazzarsi sul gradino più alto del podio Pamela Camassa.

La concorrente prima ha eliminato il suo compagno di vita e di squadra Filippo Bisciglia, poi si è scontrata con Massimiliano Varrese. La vittoria della Camassa è stata vista in modo positivo anche dai tanti fan del programma, che fin da subito hanno notato una grande crescita da parte della showgirl: "Ero timida e insicura, ho abbattuto i muri che io stessa avevo costruito". Al secondo posto del reality è arrivato Massimiliano Varrese, mentre per il conduttore di Temptation Island è arrivata solamente la medaglia di bronzo.

Per quanto riguarda i dati auditel, la finale di Amici ha raggiunto quasi il 16% di share incassando la leadership della prima serara del mercoledì sera.