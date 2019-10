Nelle puntate del famoso sceneggiato spagnolo Il Segreto trasmesse in Spagna, c’è stata una svolta clamorosa per uno storico protagonista. Il personaggio maschile in questione è Mauricio Godoy (Mario Zorrilla Rojo) che, oltre ad aver cambiato mestiere, ha dimostrato con il suo atteggiamento di aver dimenticato Fe Perez. Dopo essere diventato il sindaco di Puente Viejo prendendo quindi il posto di Carmelo Leal, l’ex capomastro di Francisca Montenegro ha fatto un gesto inaspettato nei confronti di una new entry chiamata Manuela Sanchez (Almudena Cid). Il primo cittadino ha iniziato a fare la corte alla governante di Ignacio Solozabal, purtroppo non ottenendo la risposta che sperava di ricevere.

Mauricio ritorna dall’America senza Fe e diventa sindaco

I telespettatori spagnoli a partire dal mese di settembre 2019 hanno assistito ad un salto temporale di quattro anni, che ha dato inizio alla dodicesima stagione della telenovela. Tra gli storici personaggi ha rifatto il suo ingresso Mauricio, che è tornato dall’America senza la sua amata Fe. L’ex capomastro non ha prestato più servizio per Francisca Montenegro, poiché è stato eletto il nuovo sindaco del paese iberico.

Il Godoy è stato molto riservato sulla sua vita personale, dato che ha preferito non far sapere a nessuno quanto accaduto tra lui e la Perez, dopo essere riuscito a rintracciarla grazie alla sua ex padrona. Sin da subito Mauricio ha iniziato ad esercitare la sua professione di primo cittadino per il bene di tutti i residenti di Puente Viejo.

Encarnacion in pericolo, Manuela si rifiuta di uscire con il Godoy

Gli abitanti hanno avuto modo di conoscere Ignacio Solozabal che ha messo piede nel quartiere con le tre figlie Rosa, Carolina, e Marta.

A portare una ventata d’aria fresca nelle trame sono stati anche il parroco Don Filiberto, il capitano Huertas, Jesus ed Encarnacion, membri della famiglia Urrutia. Tra i new entry il pubblico ha assistito all'arrivo di Manuela Sanchez, una cameriera al servizio della famiglia Solozabal. Nel capitolo iberico numero 2.187 la giovane inserviente ha rischiato la vita avendo un piccolo incidente, mentre si trovava nella foresta in compagnia della madre di Alicia.

A seguito di questo spiacevole avvenimento, Mauricio si è detto pronto per innamorarsi di un’altra donna. L’ex capomastro nell’episodio 2.189 oltre a chiedere scusa a Manuela per l'incidente avuto, le ha fatto capire espressamente di avere un interesse sentimentale per lei. La reazione della governante di Don Ignacio non è stata per niente piacevole, dato che non appena il Godoy si è presentato a La Casona per darle un appuntamento è rimasto spiazzato per il netto rifiuto.