Un posto al sole, la popolare soap opera girata a Napoli e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre, continua a trattare tematiche attuali e delicate quali la violenza contro le donne e lo stalking. Nel corso delle ultime puntate, infatti, stiamo assistendo all’ossessione di Diego per la sua ex fidanzata Beatrice. Il ragazzo, dopo la fine della loro storia d’amore, non è riuscito a dimenticare l’avvocatessa e ha iniziato addirittura a pedinarla appostandosi giorno e notte sotto casa sua.

Inoltre, il figlio di Raffaele si è lasciato completamente andare alla deriva perdendo il lavoro e la stabilità psicologica. A peggiorare la situazione è arrivato l’avvocato Aldo Leone che ha iniziato una complicata relazione clandestina con la Lucenti, essendo sposato. Proprio nel corso di una discussione tra i due, Diego è intervenuto ferendo il suo rivale, un’azione che ha provocato l’ira della donna che lo ha addirittura minacciato di denunciarlo per stalking. Le anticipazioni degli episodi dal 16 al 18 ottobre svelano che questa storyline si complicherà ulteriormente dal momento che Aldo verrà investito da un’auto in corsa.

Una volta appresa la tragica notizia, in ospedale accorreranno Delia, sua moglie, ed Eugenio che cercherà di confortarla. Beatrice, dal canto suo, dovrà rimanere in disparte e subirà anche una drammatica umiliazione. Raffaele, nel frattempo, non riuscirà a mettersi in contatto con il figlio il quale inizierà a dubitare di sé stesso convincendosi di aver investito Aldo durante uno stato di incoscienza.

Un posto al sole, trame settimanali: Alice trascurata da Andrea, Cerruti alle prese con il dottor Sarti

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle prossime puntate sottolineano che anche il rapporto tra genitori e figli sarà al centro della scena. Andrea e Arianna, infatti, dopo un lunghissimo periodo di attesa, hanno ottenuto il decreto di idoneità all’adozione e sono al settimo cielo, ma lo chef non ha fatto caso al malumore della figlia Alice, che alla notizia non è apparsa particolarmente felice.

Le trame della soap opera dal 16 al 18 ottobre evidenziano che l’uomo capirà di aver escluso la ragazzina dal percorso di adozione e cercherà di correre ai ripari. In suo aiuto arriverà anche Marina che gli parlerà e gli darà consigli su come agire con la nipote. Anche per Vittorio la situazione sarà sempre più difficile senza Alex e a farne le spese sarà il suo impegno lavorativo alla radio. Anita si accorgerà della crisi vissuta dal suo ex ragazzo e proverà a risollevarlo con un intervento motivazionale.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Cerruti complicherà la sua relazione con il dottor Sarti.