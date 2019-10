Lunedì 14 ottobre, in prime-time su Canale 5, è andato in onda l'ultimo appuntamento di questa stagione con Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi. Una puntata caratterizzata da numerosi colpi di scena, come nel caso del confronto finale che ha avuto come protagonisti Pago e la fidanzata Serena Enardu.

I due, dopo aver affrontato delle settimane difficili, si sono detti definitivamente addio al falò di confronto.

La decisione è stata presa dalla 43enne sarda, che in queste ore è stata duramente criticata dall'ex fidanzato Giovanni Conversano. Questi, in un'intervista a Fanpage, ha accusato la Enardu di essere stata sempre interessata a diffondere un'immagine pubblica da "santa", quando in realtà non sarebbe affatto così.

Pago e Serena Enardu si sono detti addio a Temptation Island Vip

Serena, durante il falò decisivo a Temptation Island Vip, ha rivelato a Pago che probabilmente non è più innamorata di lui, e per questo motivo ha deciso di interrompere la loro storia d'amore che andava avanti da circa sei anni e mezzo.

Come se non bastasse, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raggiunto il tentatore Alessandro nell'altra parte del villaggio delle tentazioni per trascorrere un po' di tempo con lui.

Un atteggiamento che ha suscitato non poche polemiche in rete e sui social, dove le critiche nei confronti della Enardu non sono di certo mancate. Tra coloro che sono intervenuti sulla vicenda c'è stato Giovanni Conversano, ex corteggiatore e poi fidanzato di Serena.

La loro relazione è stata una delle più chiacchierate e seguite tra quelle nate negli studi della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi, nonostante abbia una nuova compagna e sia diventato padre, sembra che Giovanni nutra ancora dell'astio nei confronti della Enardu.

L'attacco di Giovanni Conversano alla sua ex Serena

Intervistato da Fanpage a poche ore dalla conclusione di Temptation Island Vip, Giovanni Conversano ha ammesso di essere contento per come sono andate le cose, poiché dopo 12 anni finalmente anche il pubblico si è reso conto di quale sia il vero volto della Enardu.

"Lei si è sempre professata una santa", ha dichiarato l'ex corteggiatore pugliese, aggiungendo che lui invece si è sempre assunto le proprie responsabilità.

L'imprenditore salentino ritiene di non aver visto una Serena diversa da quella che lui aveva conosciuto diverso tempo fa al di fuori del contesto televisivo: "Era così 12 anni fa e l'ho ritrovata così", ha sottolineato l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi.

Infine Conversano ha chiarito di non essere interessato a scendere ulteriormente nei dettagli, per evitare di dare la possibilità all'ex compagna di replicare, dandole così l'opportunità di ritagliarsi ulteriore visibilità.