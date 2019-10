Le trame della prossima settimana della soap opera spagnola de 'Il Segreto' saranno ricche di colpi di scena e sorprese. In particolare, secondo le ultime anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 ottobre al 12 ottobre su Canale 5, Isaac Guerrero tornerà dalla sua amata Elsa Laguna e scoprirà che sua moglie Antolina Ramos non ha fatto altro che prenderlo in giro. Ma non è tutto perché tra gli altri colpi di scena della prossima settimana vedremo anche la coppia formata da Julieta Uriarte e Saul Ortega che decideranno di lasciare Puente Viejo.

Antolina verrà smascherata dal marito che ritornerà con la Laguna, l'amore della sua vita

Entrando nel dettaglio delle anticipazioni delle puntate della prossima settimana, la Ramos verrà messa ai ferri corti dal marito che verrà a sapere tutte le menzogne che gli ha raccontato. In particolare, il carpentiere vorrà andare fino in fondo a questa storia che riguarda l'ex ancella. Infatti, il Guerrero verrà a conoscenza di tutta la verità riguardo sua moglie grazie al fondamentale aiuto del dottor Zabaleta che gli fornirà delle prove schiaccianti riguardo la gravidanza della donna.

Nello specifico, il falegname riuscirà ad avere un certificato medico che attesterà che Antolina era incinta di oltre 12 settimane. Successivamente, l'uomo una volta venuto a conoscenza di questa verità si recherà dall'ex ancella per avere delle spiegazioni. Però la Ramos proverà ancora a negare di fronte all'evidenza e cercherà di arrampicarsi sugli specchi, ma ormai non ci sarà nulla da fare perché verrà smascherata su ogni cosa.

Quindi, l'uomo deciderà di lasciarla e cercherà di prendere nuovamente le redini della storia d'amore con Elsa Laguna che ritiene la donna della sua vita.

Julieta e Saul si daranno alla fuga

In particolare, Isaac si riavvicinerà alla Laguna e i due si metteranno alla ricerca del vero padre del bambino che la Ramos portava in grembo prima di gettarsi da un dirupo e perderlo. Inoltre, c'è da dire che negli episodi della prossima settimana, l'attenzione sarà puntata anche sulla fuga di Saul e sua moglie Julieta.

In particolare, l'Ortega verrà a sapere che sua moglie è stata violentata dai Molero e che Carmelo e don Berengario hanno ucciso questi ultimi. Proprio per questo motivo, Saul metterà le sue impronte sull'arma del delitto, in modo tale da scagionare i suoi due amici. Successivamente, anche quest'ultimo verrà scagionato e insieme a Julieta scapperanno da Puente Viejo e faranno perdere ogni traccia.

Queste al momento le ultime anticipazioni della prossima settimana.

Per altre news non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate sui canali Mediaset.