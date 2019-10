Nella giornata di lunedì 30 settembre si è conclusa la quarta puntata di Temptation Island Vip. Dalle prime anticipazioni sulla quinta puntata del docu-reality, Gabriele Franco sarà messo di nuovo a dura prova dai comportamenti della fidanzata Silvia Tirado.

In un video pubblicato dagli autori del programma, si vede Silvia baciare il single Valerio. Fin dal primo momento la giovane ha mostrato un certo interesse, verso il suo tentatore.

Al momento quale sarà la reazione del figlio di Pippo Franco non è dato saperlo, ma sicuramente non sarà delle migliori.

Gabriele e Silvia sono entrati in gioco al posto degli eliminati Ciro Petrone e Federica Caputo. Entrambi nel video di presentazione ufficiale, avevano ammesso di voler partecipare al reality per dimostrare che il loro amore sa reggere ad ogni ostacolo. Ad oggi però non sembra essere affatto così.

Giù durante la quarta puntata Gabriele è stato costretto a vedere un video della sua fidanzata mentre si trovava nel letto con Valerio. Anche se non possiamo parlare di un tradimento in atto, la Tirado si è fatta pizzicare in atteggiamenti piuttosto affettuosi con il suo tentatore.

A questo punto la coppia sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Chissà se dopo l'ennesimo video di Silvia, Gabriele avrà una reazione oppure chiederà un falò di confronto immediato prima che la situazione precipiti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Silvia e Gabriele: il web si schiera con il figlio di Pippo Franco

Durante la quarta puntata di Temptation Island la coppia formata da Gabriele Franco e Silvia Tirado ha catturato l'attenzione del web. Molti utenti si sono schierati dalla parte del figlio di Pippo Franco, poiché ritengono che Silvia sia troppo 'snob'. Tale pensiero sarebbe arrivato, dopo che Gabriele si è lamentato con una delle single di avere alcuni limiti imposti dalla sua donna, come ad esempio fare il verso del cinghiale.

Al di là della battuta che ha fatto divertire anche Alessia Marcuzzi, molti hanno evidenziato che il giovane all'interno della coppia non sia libero di comportarsi come vorrebbe. Nel corso del falò con le altre ragazze, la Tirado ha ammesso di aver cambiato in meglio il suo compagno: "Se a lui piace una ragazza che mangia con le mani, io sento di averlo migliorato. L'ho fatto smettere di fumare, le cose belle non le dice".

Poi però la concorrente ha aggiunto una frase infelice, che non è affatto piaciuta al popolo del web: "Fuori potrei avere tanti ragazzi, che potrebbero darmi quello che mi manca". Dopo quest'affermazione molti telespettatori hanno invitato Silvia Tirardo ad essere più sciolta nella vita, poiché la vita è breve e ridere fa bene alla salute.