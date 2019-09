Giovanni Conversano ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su Serena Enardu. Questa volta l'ex calciatore anziché affidarsi ai canali social, ha deciso di scrivere una lettera al settimanale Di Più.

Giovanni punzecchia l'ex fidanzata

La storia tra Giovanni e Serena fece sognare proprio tutti. Una volta finito l'idillio d'amore tra i due sono volati insulti e dichiarazioni al vetriolo. Da quando Serena è tornata sul piccolo schermo per partecipare con Pago a Temptation Island Vip, il suo storico ex fidanzato è tornata a punzecchiarla.

A quanto pare Giovanni si sta togliendo più di un sassolino dalle scarpe. Tramite una lettera pubblicata dal settimanale Di Più, Conversano ha subito puntualizzato: "Io non sono mai stato come mi ha descritto". L'ex calciatore ancora una volta ha negato di aver tradito l'allora fidanzata: "Mi facesti passare per l'uomo che non sono".

Giovanni ha riferito di aver sofferto molto per gli strascichi lasciati dalla fine di quella relazione.

Addirittura, la mamma di Conversano dopo aver sentito la storia legata al presunto tradimento non parò con suo figlio per molto tempo.

Inoltre, sulle pagine del settimanale che quella interessata alla popolarità era proprio Serena Enardu. Secondo il racconto del suo ex fidanzato, l'imprenditrice sarda sognava un ruolo nel mondo dello spettacolo ma si ritrovò con il nulla in mano dopo l'esperienza a Uomini e Donne.

Infine, Conversano si è schierato dalla parte di Pago, tanto da ammettere di aver sofferto anche lui in passato. Secondo Giovanni, la Enardu è una donna che vuole mostrarsi fragile agli occhi delle telecamere ma poi nella vita di tutti i giorni fa tutt'altro.

Il motivo per il quale Giovanni Conversano continua a puntare il dito contro la sua ex fidanzata non è ben preciso. Anche perché l'uomo oggi ha ritrovato la serenità al fianco della bellissima Giada Pezzaioli, dalla quale ha avuto anche un bambino. Chissà se una volta terminato il reality, la diretta interessata replicherà alle accuse.

Vieni da Me: Giada Pezzaioli rifiuta la proposta di matrimonio

Nel pomeriggio di ieri, Giovanni Conversano è intervenuto nel salotto di Vieni da Me. All'insaputa della sua compagna, l'ex calciatore ne ha approfittato per farle la fatidica proposta di matrimonio. Alla richiesta di Giovanni, Giada Pezzaioli ha spiazzato tutti con un bel rifiuto: "Vedremo dai, mi hai fatto aspettare nove anni". Tra l'imbarazzo dei presenti in studio e di Caterina Balivo, Giada non si è sentita di rispondere sì al suo uomo.

In un secondo momento tramite i social, Conversano ha fatto sapere che la sua donna ha declinato la proposta. Chissà se tale decisione da parte di Miss Puglia complicherà il rapporto tra i due.