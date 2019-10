E' finita dopo sette anni la storia d'amore che legava Pago a Serena Enardu: la coppia si è detta addio durante il falò di confronto finale a Temptation Island Vip. I due non sono riusciti a superare le difficoltà che da un po' di tempo si trascinavano nella loro relazione ed il legame tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il tentatore Alessandro ha peggiorato la situazione. Pago, ancora innamorato della sua ex fidanzata, sta cercando di riprendere in mano la sua vita e, tornato sui social, sta preferendo mantenere il riserbo sulla sua attuale situazione sentimentale.

Pago: 'Non ho voglia, non posso'

Terminata l'esperienza di Temptation Island Vip, Serena e Pago, separatamente, sono tornati alle loro vite. Se la Enardu ha dichiarato di aver attraversato un momento difficile, tanto che non riusciva neanche a mangiare, il cantautore è comparso in alcune Instagram Story in compagnia di Lacerenza, ex fidanzato della figlia di Wanda Marchi, il quale gestisce un locale a Milano.

Pago è entrato in contatto con l'uomo probabilmente proprio per questioni lavorative e il gestore del locale lo ha messo in difficoltà sui social, ma Pago non ha svelato molto sulla sua situazione sentimentale.

'Siamo single tutti e due', ha dichiarato il Lacerenza sui social, invitando le ragazze all'ascolto a farsi vive. Ma subito Pago è intervenuto, mostrandosi in imbarazzo, dichiarando di non volere e non avere voglia di incontrare altre donne. Non è ben chiaro se le parole di Pago siano legate al fatto che sia ancora recente la rottura con Serena o se ci sia altro dietro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Pago e Serena presto a Uomini e Donne

Quel che è certo è che sia Pago che Serena, in attesa che il loro incontro a Uomini e Donne venga mandato in onda, stanno cercando di non dare troppi dettagli sulla loro vita amorosa. Si sa che l'ex coppia, dopo il falò di confronto finale, ha avuto modo di rivedersi, ma non si conoscono ancora i contenuti del loro dialogo. Pare però evidente che Serena non abbia alcuna voglia di fare un passo indietro e dare una nuova possibilità ad una relazione che, tra alti e bassi, proseguiva da molti anni.

Entrambi al falò hanno lamentato diverse mancanze, alcune anche piuttosto gravi: i due si sono accusati reciprocamente ma Serena ha avuto finalmente il coraggio di ammettere che probabilmente non era più innamorata del suo compagno e la vicinanza la tentatore le ha reso più chiaro il pensiero. Adesso non resta che scoprire in che modo i due si sono allontanati: l'incontro al dating show di Canale 5 renderà più chiari molti punti, come è stato per Nathaly e Andrea, e forse a quel punto l'ex coppia potrà tornare ad essere più limpida nei confronti dei fan.