Nuove anticipazioni sulla puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda oggi, lunedì 23 settembre, giungono dall'account Instagram ufficiale del docu-reality di Canale 5. Se sul finale della seconda puntata Alessia Marcuzzi ha affermato che Nathaly avrà modo di vedere qualcosa sul suo fidanzato Andrea, molto vicino a Zoe, che la porterà a chiedere un falò di confronto anticipato, dai social giungono news che riguardano Serena Enardu. L'ex tronista di Uomini e Donne appare disperata in lacrime: quali saranno i motivi che l'hanno spinta a piangere?

Serena Enardu scoppia in lacrime

Serena Enardu ha avuto un crollo emotivo: l'ex tronista, fin dall'inizio del suo percorso a Temptation Island Vip, si è legata al tentatore Alessandro. Questo avvicinamento ha spinto Pago a non riconoscere più la sua compagna, con la quale condivide la vita da più di sei anni. Se anche il cantautore si è lamentato di alcune mancanze di Serena, quest'ultima è andata ancor più in crisi quando ha visionato i video del fidanzato mentre si confidava con una delle single.

La terza puntata del docu-reality, che vedrà probabilmente più di un falò di confronto, renderà noti i motivi delle lacrime di Serena: Pago si è avvicinato pericolosamente a una delle tentatrici o, motivazione che alla luce degli ultimi avvenimenti pare più plausibile, Serena si è resa conto di essersi legata in maniera profonda ad Alessandro? Il video non dice nulla in merito, sta di fatto che i telespettatori attendono con ansia di scoprire cosa è successo alla coppia mentre si trovava nel villaggio della Sardegna.

Giro di boa per le coppie protagoniste del docu-reality

L'esperienza a Temptation Island Vip ha fatto maturare nuove certezze nelle coppie protagoniste: per Serena e Pago, che hanno da subito confessato di vivere un momento di stallo nella loro relazione, il docu-reality potrebbe rappresentare un bivio. I due potrebbero acquisire la consapevolezza che la loro crisi è solo un momento passeggero o potrebbero capire che il loro amore si è esaurito del tutto.

Fino a oggi Serena, che necessita di stimoli forti, non ha lesinato le critiche al suo compagno, il quale dal canto suo ha messo in luce gli aspetti meno idilliaci della storia d'amore con la sua fidanzata.

L'appuntamento del 23 settembre, che rappresenta la metà del percorso per la coppia, potrebbe farli giungere a una decisione definitiva circa la possibilità di portare la loro storia a un livello superiore oppure troncare definitivamente.

L'appuntamento per scoprire i motivi delle lacrime di Serena, e il destino delle altre coppie, è per stasera: nuovi colpi di scena attendono i telespettatori.