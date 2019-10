Sono due gli appuntamenti con Una vita previsti per oggi, 22 ottobre. Il primo andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, mentre il secondo sarà su Rete 4 in prima serata. Come già accaduto nelle scorse settimane, il serale avrà inizio alle ore 21:25 e proseguirà fino alle 23:30 circa, con due ore di trame ricche di colpi di scena.

Grande protagonista di giornata sarà Lucia che continuerà a credere nella buona fede di Samuel.

La cena romantica della coppia avrà un epilogo inaspettato poiché verrà interrotta bruscamente da Padre Telmo.

Spazio anche all'annuncio di Rosina riguardante Casilda: nonostante i dubbi iniziali, la madre di Leonor informerà tutti i vicini di casa che la domestica è, in realtà, la figlia del compianto Maximiliano.

Una Vita anticipazioni 22 ottobre: Felipe mette in dubbio la buona fede di Samuel

Le vicende di Una Vita della prima serata di oggi, 22 ottobre, si aprono con la cena organizzata da Samuel per Lucia.

L'obiettivo di Alday ormai è chiaro: impossessarsi al più presto dell'eredità della Alvarado. Ma non tutto andrà come aveva sperato. Nel momento meno opportuno, infatti, Padre Telmo interromperà la coppia, mandando Lucia su tutte le furie. Quest'ultima, infatti, sospetterà fin da subito che sia stata Celia a chiedere l'intervento del sacerdote e si scontrerà duramente con la cugina. Sarà proprio in questa circostanza che la Alvarado confesserà di essere figlia dei Marchesi de Valmez e chiederà un anticipo della sua rendita mensile da consegnare a Samuel.

Questa richiesta aprirà gli occhi a Felipe, il quale comincerà a dubitare delle buone intenzioni di Samuel. Padre Telmo, invece, verrà rimproverato dal Priore Espineira per non essere riuscito a separare Lucia da Alday.

Trame Una Vita del 22 ottobre: Casilda smette di essere una domestica

Proseguendo con le anticipazioni relative alla puntata di Una Vita in onda stasera su Rete 4, Leonor sarà sul punto di presentare Casilda come sua sorellastra, ma il suo annuncio verrà interrotto da Rosina.

Quest'ultima si presenterà inaspettatamente in pasticceria e racconterà ai vicini di casa che la domestica è, in realtà, la figlia del defunto Maximiliano. Sarà questo un punto di svolta nella quotidianità della vedova di Martin.

Leonor e Rosina, infatti, cercheranno di trasformarla in una vera signorina, accompagnandola anche in sartoria affinché le vengano confezionati nuovi abiti adatti al suo rango.

Non sarà facile per la giovane adattarsi a questo grande cambiamento, ma non sarà questa l'unica novità che dovrà affrontare: preoccupata per le eventuali critiche dei vicini, Rosina proibirà a Casilda di lavorare come domestica per lei e Leonor.