Gli episodi di The Resident 3 debuttano oggi anche in Italia, a distanza di un mese dalla première trasmessa negli Stati Uniti il 24 settembre.

Da stasera, su FoxLife, anche il pubblico italiano tornerà a seguire le vicende del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, in particolare dei medici internisti Conrad Hawkins, Devon Pravesh e dell'infermiera Nicolette 'Nic' Nevin. La serie continuerà a raccontare il lato oscuro della sanità americana dove buona parte degli ospedali e delle cliniche fanno prevalere il guadagno sulla salute dei pazienti.

Alle tematiche di attualità come sempre si intrecceranno, senza prevalere sulle prime, le questioni personali dei personaggi.

La terza stagione riparte da dove si era conclusa la seconda. Come il pubblico ha già visto, Nic ha convinto il padre Kyle a donare un rene all'altra figlia Jessie. Dopo l'operazione l'infermiera è stata chiamata d'urgenza in ospedale per delle complicazioni e ha visto Conrad cercare di rianimare uno dei due. Chi morirà tra Kyle e Jessie?

The Resident 3, in onda stasera su FoxLife il 1° episodio: trama

A partire da stasera, 22 ottobre, su FoxLife andrà in onda la terza e inedita stagione del medical drama targato Fox. Solo gli abbonati Sky potranno vedere gli episodi della serie, in attesa che vengano poi trasmessi in chiaro su Rai1, dove al momento è andata in onda quest'estate soltanto la prima stagione. Il primo episodio di The Resident 3, dal titolo 'Cenere siamo e cenere ritorneremo', verrà trasmesso alle ore 22:00, subito dopo il debutto di '911'.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, Nic subirà una grave perdita e ciò la metterà a dura prova, mentre Conrad si troverà ad affrontare una pericolosa situazione quando avverrà un'esplosione di gas mentre si sta procedendo nei lavori di costruzione di un nuovo centro di neurochirurgia. Intanto, i grossi problemi finanziari in cui versa il Chastain Park, ha spinto il dottor Randolph Bell a stringere un accordo con la società che gestisce il Red Rock Mountain Medical.

Come conseguenza del patto, il Chastain sarà sotto il controllo del Red Rock e si vedrà 'invaso' da nuovi medici e infermieri. Tra questi spiccherà il neurochirurgo Barrett Cain, inviato dai nuovi proprietari dell'ospedale per aumentare i profitti a discapito della salute dei pazienti. Nel frattempo, il dottor AJ Austin continuerà a seguire l'abile chirurgo Mina Okafor.

Il cast di The Resident 3

Nel cast della serie televisiva The Resident 3 i protagonisti sono il dottor Conrad Hawkins, interpretato dall'attore Matt Czuchry, l'internista del primo anno Devon Pravesh, nel cui ruolo recita Manish Dayal e l'infermiera Nic Nevin, interpretata dall'attrice Emily VanCamp.

A questi tre personaggi si aggiungono il dottor Randolph Bell (Bruce Greenwood), il chirurgo Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson), Kitt Voss (Jane Leeves) e il chirurgo AJ Austin (Malcolm-Jamal Warner). Tra le new entry ci saranno gli attori Morris Chestnut, nei panni di Barrett Cain, e David Alan Grier, in quelli del padre di AJ.