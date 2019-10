Una nuova puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5, in cui si scoprirà come si sta evolvendo il viaggio nei sentimenti delle tre coppie ancora in gioco. Attraverso un breve filmato pubblicato sulle pagine social del reality, il percorso non sembra procedere per il meglio per il cantante Pago: infatti viene ritratto solo, in riva al mare, mentre si lascia andare a un pianto: che abbia visto un nuovo video della fidanzata Serena ancora più vicina al tentatore Alessandro? Intanto, lo stesso video, fa presagire che tra la ex tronista e il bel tentatore, possa esserci stato un bacio.

Spoiler puntata del 7 ottobre: le lacrime di Pago

La quinta e penultima puntata di Temptation Island Vip vedrà le coppie in gioco affrontare l'ultimo falò, prima di quello conclusivo, e il tanto atteso weekend da sogno. Alcuni brevi filmati pubblicati sui social dalla produzione, fanno intuire come i nervi siano particolarmente tesi nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula. La coppia formata da Pago e Serena Enardu, in crisi sin dall'inizio del reality, mostrerà ancora una volta le proprie difficoltà.

In particolare, un rvm mostra il cantante in preda a un pianto che non fa presagire nulla di buono. Cosa avrà visto Pago? Per lui ci sarà, sicuramente, un nuovo video nel Pinnettu.

Temptation Island, Serena potrebbe aver baciato il single

Anche se il filmato non fa capire realmente cosa sia successo, molti utenti pensano che tra Serena e il single Alessandro possa esserci stato un bacio. I due in effetti sembrano più complici e affiatati che mai.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Le clip e le immagini pubblicate, presumibilmente, potrebbero riguardare il week end da sogno in cui i due vengono ripresi in acqua e dove sembra che il tentatore cerchi proprio di baciare l'ex tronista. Da quanto pubblicato, pare che la Enardu cerchi di voltare il viso, scansando il bacio, ma la verità su quanto è accaduto tra i due verrà svelata nella quinta puntata di lunedì 7 ottobre.

Stando alle anticipazioni, anche l'ultimo arrivato Alex Belli, dovrà fare i conti con una forte gelosia nei confronti della compagna Delia Duran.

Pare che l'attore, dopo aver visto un video della fidanzata, si precipiti a cercarla nel villaggio, urlando il suo nome. Al momento non è dato sapere se anche Alex, come Ciro Petrone, possa aver violato il regolamento di Temptation Island, decidendo d'incontrare anzitempo la fidanzata.

Grande attesa, dunque, per la quinta e penultima puntata di Temptation Island Vip, dove si scoprirà se realmente la Enardu si è lasciata andare con Alessandro sino ad arrivare a baciarlo.

Sul sito Mediaset Play e su Witty Tv è possibile rivedere quanto già andato in onda.