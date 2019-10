Addii commoventi, amori ritrovati e nuove vendette, questo è ciò che vedremo all'interno delle puntate de Il Segreto dei giorni 7-8 ottobre. Due amati personaggi lasceranno Puente Viejo senza più farvi ritorno, parliamo di Saul e Julieta. Donna Francisca, dopo aver ucciso Roberto, tornerà a tormentare Severo. Prudencio diventerà un usuraio e conoscerà la bella Lola. Quest'ultima, però, nasconderà un tormentoso segreto. In seguito le anticipazioni de Il Segreto che andremo a vedere lunedì e martedì che corrispondono alle puntate numero 2048 e 2049.

Anticipazioni Il Segreto, trame del 7 e 8 ottobre

Antolina continuerà a mentire e respingerà con fermezza tutte le accuse sul suo conto e sulla creatura che portava in grembo. Isaac, stanco di sua moglie e dei suoi intrighi, la metterà in guardia informandola che indagherà a fondo per verificare se il dottor Alvaro gli ha mentito o no. Furiosa e bramosa di vendetta, la perfida biondina ne combinerà un'altra delle sue.

Antolina racconterà in giro che Elsa, in realtà, è ricca sfondata e che ha sempre mentito dicendo di aver perso tutti i suoi averi.

Isaac, in seguito, chiederà scusa alla sua ex fidanzata per non aver creduto in lei. Per i due innamorati sembrerà giunto finalmente il momento di stare insieme in maniera indissolubile. Una volta chiarite le varie questioni, Elsa e il falegname si rimboccheranno le maniche per scoprire chi era il vero padre del bimbo che l'ex ancella portava in grembo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Donna Francisca, dopo aver avvelenato e ucciso Roberto, si sbarazzerà del suo corpo. Maria sarà molto sconvolta dopo aver appreso della scomparsa misteriosa del cubano. La Castaneda sospetterà che possa essere accaduto qualcosa al suo amico. In seguito, la dark lady informerà Prudencio che la sua prossima vittima sarà Severo Santacruz. Insomma, la Montenegro tornerà a perseguitare il latifondista.

Spoiler Il Segreto: addio doloroso a Saul e Julieta

In questi due giorni, ne 'Il Segreto', assisteremo ad un doloroso e commovente addio. Julieta e Saul lasceranno Puente Viejo per sempre e saluteranno tutti i loro cari e gli amici. La coppia uscirà di scena dalla soap opera con un lieto fine arrivato dopo mesi e mesi di lotte travagliate.

Prudencio intraprenderà una nuova attività e diventerà un usuraio.

Il fratello di Saul si ritroverà a concedere diverse somme di denaro. La prima a chiedergli un prestito sarà la nuova arrivata Lola Mendana. Quest'ultima si presenterà al cospetto di Prudencio per chiedergli 500 pesetas per ristrutturare la fattoria di famiglia. In realtà, la donna nasconderà un segreto legato a donna Francisca. L'Ortega non potrà fare a meno di notare la bellezza di Lola e le concederà la somma di denaro richiesta.