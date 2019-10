Dopo più di una settimana d'assenza, poche ore fa alcuni personaggi famosi sono riapparsi sui social network con lo stesso criptico messaggio. Sugli account di Francesco Totti, Fedez, Diana Del Bufalo, Costantino Della Gherardesca, Francesca Barra e Claudio Santamaria, qualche ora fa è stata pubblicata una frase che sembra anticipare l'inizio del reality al quale parteciperanno: "Celebrity Hunted".

Lo strano messaggio social di Fedez&Co

La notizia era nell'aria da giorni: presto, alcuni Vip saranno protagonisti di un reality che da anni spopola in America. "Celebrity Hunted", infatti, dovrebbe debuttare su Amazon Prime all'inizio del 2020 e il cast che gli autori hanno messo su per questa prima edizione, è davvero molto interessante.

A confermare i rumors che sono circolati di recente su questo format nel quale coppie di personaggi famosi devono evitare di essere catturati da cacciatori professionisti (e possono contare solo su una carta di credito e un kiti di sopravvivenza), è stato uno strano post che poco fa è apparso sui profili Instagram di molti artisti.

Dopo essere stati assenti dalla rete per circa due settimane, alcune ore fa Fedez, Francesco Totti, Diana Del Bufalo, Claudio Santamaria, Francesca Barra e Costantino della Gherardesca hanno pubblicato il seguente messaggio: "Non cercatemi. Devo rimanere in incognito e presto capirete perché".

La frase in questione è la stessa che i Vip appena nominati hanno condiviso sui loro account personali, segno che tutti loro hanno registrato (oppure stanno registrando ancora) le puntate del reality che sarà trasmesso l'anno prossimo sulla piattaforma digitale a pagamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Fedez

Chiara Ferragni e Ilary Blasi 'orfane' dei mariti sui social

Da quando sono cominciate le riprese di "Celebrity Hunted", molte mogli Vip sono rimaste sole: Ilary Blasi e Chiara Ferragni, in particolare, hanno affrontato le ultime settimane senza la loro dolce metà. L'influencer, per esempio, si è concessa giorni di relax con famiglia e amici: il piccolo Leone, infatti, ha dovuto fare a meno di papà Fedez (che si dice abbia partecipato al reality in coppia con l'amico Luis Sal).

Anche Francesco Totti non ha potuto seguire le ultime "imprese" della moglie a EuroGames ma anche quelle della sua Roma.

Diana Del Bufalo, invece, ha lasciato a casa il compagno Paolo Ruffini ed ha messo in stand-by molti impegni di lavoro per poter fare parte del cast del format che nel 2020 sarà trasmesso su Amazon Prime.

L'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra, marito e moglie da qualche anno, hanno partecipato insieme al programma che sta già catturando l'attenzione dei curiosi a molti mesi dal via.