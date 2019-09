Una nuova avventura è in vista per Fedez, che solo qualche ora fa ha annunciato il momentaneo allontanamento dai social network. Il rapper ha salutato il proprio pubblico, parlando di un nuovo progetto di cui non ha fatto il nome. Si tratterà di un nuovo disco o di altro? Tutti gli indizi hanno fin da subito indotto a pensare soprattutto ad una possibilità: anche lui sbarcherà nel nuovo Reality Show Celebrity Hunted che verrà trasmesso nella piattaforma di Amazon Prime.

Non sarà solo in questa nuova esperienza, che lo terrà lontano da Chiara Ferragni e dal piccolo Leone per circa due settimane. Al suo fianco, infatti, dovrebbe esserci l'amico youtuber Luis Sal, con il quale i Ferragnez hanno anche trascorso le recenti vacanze estive. A questa coppia, dovrebbero aggiungersi altri nomi forti, tra i quali Francesco Totti, come rivelato di recente dal settimanale 'Chi'.

Chiara Ferragni si lascia sfuggire il periodo di assenza del marito

A sorpresa, qualche ora fa Fedez ha salutato i suoi fan e ha annunciato di essere in partenza. Non ha spiegato né il luogo di destinazione né la tempistica, che invece è stata rivelata da Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha, infatti, chiarito che il marito starà lontano due settimane, proprio il tempo dedicato alle registrazioni del nuovo reality show Celebrity Hunted.

In concomitanza con il rapper, anche Luis Sal ha salutato i propri fan su Instagram, lasciando chiaramente intendere che i due sarebbero partiti insieme. Se in un primo momento, sembrava essere Pechino Express la meta più probabile della coppia, le due settimane indicate dalla Ferragni hanno smentito tale ipotesi (le riprese del docu-reality di Rai 2 durano 40 giorni) e reso ben più plausibile la partecipazione al nuovo reality Amazon.

In esso, un gruppo di celebrità dovrà provare a sfuggire ad ex poliziotti o militari delle forze speciali che avranno il compito di trovarli e 'arrestarli'.

Francesco Totti tra i probabili partecipanti

Insieme a Fedez, anche altri volti noti agli italiani sono dati per probabili partecipanti a Celebrity Hunted. Il settimanale 'Chi' ha lanciato in esclusiva la notizia secondo la quale anche Francesco Totti si metterà alla prova nel nuovo programma d'avventura (al momento non è dato sapere, invece, chi sarà il compagno del 'Pupone').

Sembra certa, inoltre, la partecipazione di Diana Del Bufalo che ha recentemente disattivato il suo profilo Instagram. L'attrice, che in una Story è stata pizzicata in compagnia della madre di Fedez, dovrebbe fare coppia con il collega Cristiano Caccamo, il quale a sua volta ha già annunciato l'allontanamento dai social per qualche tempo.