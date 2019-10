La vita di una delle protagoniste della fortunata soap opera 'Il Segreto' subirà un significativo e profondo cambiamento. L'improvvisa esplosione di un ordigno durante le nozze tra la benestante Maria Elena e Fernando Mesia avranno delle gravi conseguenze. La sposina perderà la vita e la Castaneda resterà gravemente ferita.

La nuora di Pepa, dopo aver rischiato il coma, riaprirà gli occhi e affronterà la dura realtà.

La donna comprenderà di aver perso l'utilizzo delle gambe. L'improvvisa e scioccante notizia colpirà e sconvolgerà la moglie di Gonzalo che cadrà nella disperazione completa.

Le tragiche conseguenze dell'attentato

Le anticipazioni della fiction relative alla puntate che andranno in onda prossimamente in Italia non sono piacevolissime. Infatti, nei prossimi appuntamenti, all'interno della villa di Francisca avverrà un disastro proprio durante la celebrazione di una festa.

Tutto inizierà nel momento in cui Fernando tornerà da Madrid per sposare la bella fidanzata Maria Elena.

Inizialmente, l'uomo si rivelerà cambiato ed innamorato ed annuncerà di voler convolare a nozze con la ragazza, in quanto i due sono follemente innamorati. Nonostante la Montenegro continui ad odiare con tutto il suo cuore l'ex coniuge di Maria, accetterà di organizzare i preparativi per il matrimonio che avrà luogo nella lussuosa villa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Durante la cerimonia, una forte esplosione provocherà il panico e rovinerà in maniera irrimediabile la vita di Fernando.

Tra le vittime, infatti, ci sarà la neo-sposa che morirà durante il momento del taglio della torta. Raimundo e la nonna della figlia di Emilia saranno inoltre disperati non appena si accorgeranno delle terribili condizioni in cui si trovano Maria e Matias. Mentre il ragazzo rischierà la cecità, la Castaneda dopo alcuni giorni di coma, si risveglierà per poi scoprire di aver perso l'uso delle gambe.

Il vedovo vuole vendetta

Fernando Mesia, devastato per la perdita dell'amata e per l'invalidità di Maria, tornerà ad essere perfido e vendicativo e si metterà ad indagare per scoprire chi ha organizzato l'attentato che ha rovinato la sua vita. Ma nonostante la sua furia e disperazione, cercherà di supportare e prendersi cura dell'ex moglie. Per quanto riguarda le condizioni dei feriti, Matias affronterà un delicato intervento che avrà successo: non perderà la vistra.

Al contrario i medici non sono ottimisti sulle condizioni della Castaneda che teme davvero di restare invalida per il resto dei suoi giorni.