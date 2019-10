Gli Spoiler de 'Il Paradiso delle Signore' da lunedì 28 ottobre fino al primo novembre 2019, rivelano interessanti novità e colpi di scena nella vita dei protagonisti. Infatti la relazione tra Nicoletta Cattaneo ed il giovane Guarnieri non sembra del tutto finita, poiché la giovane continuerà a pensare al bacio tra lei e l'ex fidanzato. Inoltre, Agnese inizierà un nuovo lavoro presso l'elegante boutique milanese.

Il Paradiso delle Signore: Nicoletta e Riccardo si incontrano segretamente

Le anticipazioni delle puntate de 'Il Paradiso delle Signore', ci raccontano che la mamma di Margherita si mostrerà sempre più confusa. La sposa del dottore Cesare sarà sempre più insicura riguardo i sentimenti che prova per l'attuale coniuge, in quanto in cuor suo sa di amare ancora Riccardo Guarnieri. Il giovane benestante e la fanciulla decideranno di incontrarsi clandestinamente, ma l'appuntamento salterà a causa della mamma del Diamante.

I due rimanderanno l'incontro all'alba del giorno seguente. Perciò, tra i due inizierà una storia d'amore segreta.

Il figlio di Umberto, riceverà ancora una volta l'insistente dichiarazione da parte della perfida Ludovica, la quale ha da poco perso il papà. Nel frattempo Nicoletta dovrà fare i conti con la sua coscienza. Inoltre, il fratello di Angela, Marcello Barbieri, inizierà a lavorare come autista da Flavia, al fine di riuscire a guadagnare fiducia e attenzione dalla bella Roberta. Però, nel momento in cui la Brancia e sua madre giudicheranno pesantemente la sorella dell'uomo, egli le pianterà in asso.

Agnese ed Armando sempre più vicini

Gli Spoiler della fortunata e longeva serie televisiva targata Rai1, rivelano che dopo la scomparsa del padre di Ludovica la contessa e suo cognato prenderanno la decisione di invitare le due donne a cena, poiché i loro beni potrebbero rivelarsi un'eccellente risorsa per risanare l'economia della famiglia Guarnieri.

Inoltre, il bel Cosimo continuerà a fare la corte alla designer Gabriella.

Infatti, il ragazzo utilizzerà la sua timidezza e diplomazia per conquistare il cuore della donzella. Riguardo ciò, Agnese sarà sempre più preoccupata. Però lei riceverà una importante offerta di lavoro da parte di Vittorio Conti: la giovane accetterà con piacere ed inizierà questa avventura al Paradiso, che la porterà ad avvicinarsi in particolare ad Armando.

Il duetto inizierà a conoscersi meglio e a condividere i ricordi della guerra, tanto che la conversazione diventerà sempre più intima.

infine, gli sposini Marta Guarnieri e Vittorio scopriranno l'inaspettata e segreta relazione di Riccardo e Nicoletta.