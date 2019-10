La puntata di Una vita di lunedì 21 ottobre su Canale 5 ha visto Ursula in preda ad incubi spaventosi. La Dicenta è ancora ossessionata da Samuel che, dal canto suo, versa in condizioni economiche davvero preoccupanti. Telmo, vedendo la ex istitutrice così tesa, ha cercato di darle conforto. Durante il loro confronto, Ursula ha messo in guardia il prete, avvisandolo della pericolosità di Samuel. Servante, nel frattempo inizia a ristabilirsi, nonostante la sua ipocondria lo faccia preoccupare più di quanto dovrebbe.

Lo spettacolo teatrale di Leonor ha scandalizzato i presenti, dato che la scrittrice ha portato sul palco una storia d'amore tra due donne. Nelle puntate della settimana, centrale sarà la notizia delle veri origini della Alvarado, che scandalizzeranno il popolino. Lucia non saprà come comportarsi. Nello stesso tempo, Telmo cercherà di farle aprire gli occhi sulle intenzioni malevole di Samuel, interessato solo ai suoi soldi.

Anticipazioni Una Vita, martedì 22 ottobre: Celia e Felipe contro la relazione di Samuel e Lucia

Nella puntata di Una Vita in onda domani 22 ottobre su Canale 5, Lucia e Samuel passeranno del tempo insieme. Se la Alvarado è intenzionata a costruire una relazione, l'Alday ha solo interessi economici nei suoi confronti. Intuendo le malevole mire del gioielliere, Celia e Felipe tenteranno di aprire gli occhi a Lucia che, tuttavia, non crederà alla loro buona fede, andando avanti imperterrita per la sua strada.

Samuel non perderà tempo organizzando una cena romantica per lei. Per sorprenderlo, la Alvarado gli regalerà la preziosa statuetta di porcellana completamente riparata.

Una Vita, nuove puntate settimanali: una difficile mattinata

Le anticipazioni di Una Vita dal 22 al 28 ottobre raccontano che Telmo non si perderà d'animo e, con un'abile mossa, sottrarrà a Espineira il testamento dei genitori di Lucia.

La verità sarà sconcertante. La Alvarado è possidente di una fortuna immensa. Telmo capirà che Samuel vuole solo i suoi soldi e proverà a spiegarle come stanno le cose, purtroppo invano. Nella puntata di giovedì 24 ottobre, i vicini di Acacias saranno sconvolti dalla notizia apparsa sul giornale nella quale si apprenderà che Lucia è figlia dei marchesi De Valmez, in realtà fratellastri.

Nell'episodio di venerdì 25 ottobre, Celia offre il suo conforto a Lucia, ora bistrattata dal popolino.

La cugina le consiglierà di rinunciare all'eredità, così da evitare le malelingue. Dalla sua parte invece, si schiereranno Samuel e Telmo, sebbene per ragioni differenti. Telmo suggerirà alla Alvarado di devolvere la grossa somma di denaro alla chiesa, mentre Samuel la esorterà a tenersi quanto le spetta. Cosa farà Lucia? Lo sapremo con le prossime anticipazioni di Una Vita e nelle puntate settimanali in onda su Canale 5 dal 22 al 28 ottobre.