La prossima settimana torna su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre alle 15:40 circa, rivelano che ci saranno dei risvolti importanti per quanto riguarda la coppia composta da Nicoletta e Cesare, i quali pur essendo sposati non sembrano essere una coppia felice a tutti gli effetti.

E poi ancora vedremo che all'interno del Paradiso ci sarà un furto che lascerà tutti senza parole.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 21-25 ottobre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana de Il paradiso delle signore dal 21 ottobre in poi, rivelano che Umberto deciderà di vendere le sue quote e questa scelta permetterà a Riccardo di approfittarne. L'uomo, infatti, sembra essere disposto ad acquistarle al solo scopo di poter stare ancora più vicino alla donna di cui è follemente innamorato.

Parliamo di Nicoletta, la quale però nel frattempo si è sposata con Cesare, ma il loro non è un matrimonio felice. La donna, infatti, pur essendo convolata a nozze sente ancora di essere innamorata di Cesare che non ha dimenticato del tutto.

Ebbene, dopo aver acquistato le quote, vedremo che Riccardo correrà da lei per avvertirla di questa sua decisione e soprattutto per metterla al corrente del fatto che ha scelto di farlo per starle più vicino e quindi passare del tempo con lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che questa confessione metterà ancora di più in subbuglio il cuore della bella Nicoletta, la quale si trova in un momento difficile della sua vita.

Nicoletta e Riccardo si amano ancora

Silvia, dopo essersi resa conto del fatto che Nicoletta sia ancora innamorata di Riccardo, decide di intervenire per conto di Cesare e lo metterà al corrente di questa situazione, dandogli anche dei consigli su come cercare di intervenire per salvare il suo matrimonio.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore dal 21 ottobre in poi, inoltre, rivelano che i riflettori saranno puntati anche su Marta e Vittorio, i quali dopo essere convolati a nozze sono pronti per la tanto attesa luna di miele.

Peccato, però, che questo momento felice della loro vita verrà spazzato via da una bruttissima notizia: c'è stato un furto all'interno del Paradiso.

Intanto Marcello si sente sempre più attratto da Roberta, che ormai sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Occhi puntati anche sull'arrivo al Paradiso di Livio Berruti: il velocista campione alle Olimpiadi è atteso per un evento che è stato organizzato in suo onore e che lo vedrà protagonista indiscusso.