Martedì 22 ottobre ritorna in TV 'Il Collegio', il docu-reality ormai di culto di Rai 2. Il programma risponde a un quesito tanto semplice quanto interessante: come reagirebbero gli adolescenti di oggi se venissero catapultati agli anni in cui i loro genitori erano adolescenti? Questo è lo scopo del programma di Rai 2, attesissimo da milioni di spettatori. Già, perché le scorse edizioni sono state un vero e proprio successo: il programma ha continuato a crescere negli ascolti stagione dopo stagione, stabilendosi oramai sopra i 2 milioni di spettatori medi.

'Il Collegio 4': i ragazzi verranno catapultati nel 1982

In questa nuova edizione del programma targato Rai, il gruppo di ragazzi verranno catapultati nel 1982. Era l'anno della vittoria del terzo mondiale per l'Italia di calcio, trascinata quell'anno dai gol di Paolo Rossi. Ma il 1982 è stato anche l'anno del drammatico delitto di mafia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Fu, insomma, un anno abbastanza intenso, ricco di eventi che sono rimasti nella storia del nostro Paese.

Come riusciranno ad ambientarsi i venti ragazzi? La voce narrante del programma sarà per la prima volta Simona Ventura: è questa la grande novità di questa quarta edizione. La conduttrice di 'La domenica Ventura' prende il posto di Giancarlo Magalli, narratore delle prime tre stagioni. Le altre novità riguarderanno le materie che verranno insegnate ai ragazzi: a quelle presenti già nelle scorse edizioni, da quest'anno verranno insegnate anche break-dance, educazione fisica, aerobica, educazione musicale e informatica. Di conseguenza, verrà allargato il cast degli insegnanti.

'Il Collegio' avrà da quest'anno anche uno spin-off, ed è in arrivo anche il libro

Ma le novità che arrivano dal mondo de 'Il collegio' non sono finite qua. Contemporaneamente al programma TV è in arrivo, infatti, anche uno spin-off. Esso, che si intitolerà proprio 'Il Collegio Off', verrà condotto dal Nicolò Bettarini (figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini) e dallo youtuber 'Valeficent' e andrà in onda su Rai Play.

Il programma sarà incentrato sulle interviste ai partecipanti delle scorse edizioni; molti, infatti, sono diventati delle vere e proprie 'star' sul web, capaci di raccogliere centinaia di migliaia di follower (come ad esempio Roberto Magro, che partecipò alla seconda edizione del programma e seguito su Instagram da oltre 600 mila persone). Infine, il 22 ottobre uscirà anche il libro de 'Il Collegio', in cui verranno raccontati tutti i retroscena del programma.

Il programma, in onda per sei puntate, sarà visibile dalle 21:15 su Rai 2 e in diretta streaming sul sito di 'Rai Play'.