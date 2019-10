Il Paradiso delle Signore è finalmente tornato su Rai 1. Nel corso dell'episodio di domani, martedì quindici ottobre, ci saranno nuove sorprese. Durante questa quarta stagione entreranno in scena nuovi personaggi che sconvolgeranno le vicende dei protagonisti principali. Un volto nuovo sarà quello di Rocco Amato, nipote di Agnese il quale, arrivato nel capoluogo lombardo dalla Sicilia, è in cerca di un impiego.

Il ragazzo diventerà magazziniere dell'atelier milanese, ma avrà alcuni problemi con il superiore Ugo. Nel frattempo, da un piccolo paese della Pianura Padana, arriverà la bella Angela, una giovane ragazza bisognosa di lavoro. La fanciulla attirerà immediatamente l'attenzione di Adelaide e anche del ricco Riccardo Guarnieri.

Anticipazioni 'Il Paradiso delle Signore' 4: Ugo e Rocco in tensione

La puntata di martedì 15 ottobre 2019 della fiction Il Paradiso delle Signore sarà caratterizzata in particolare dall'arrivo di Angela Barbieri e Rocco Amato.

I due decideranno di trasferirsi a Milano al fine di iniziare una nuova vita e cercare un occupazione. Il nipote di Agnese, siciliano, avrà alcune difficoltà durante i primi tempi poiché non andrà d'accordo con il capo Ugo Tagliabue. Inoltre Gabriella tornerà nella capitale della moda, dopo aver trascorso un po' di tempo a Parigi, dove ha iniziato una carriera come stilista. Proprio nella città francese ha avuto l'opportunità di disegnare e creare il vestito per le nozze di Marta. La storia d'amore tra il direttore Vittorio e la nipote di Adelaide procederà nel migliore dei modi.

L'arrivo di Angela

Nel momento in cui l'abito da sposa di Marta verrà consegnato a casa Guarnieri, Adelaide si accorgerà che è completamente differente da quello che era stato commissionato a Gabriella. Di conseguenza la donna consiglierà alla neo-sposa di comprarne un altro della linea Galeotti. Le due donne decideranno di dare una seconda chance alla designer. Infine, proveniente da un piccolo villaggio del nord, arriverà Angela Barbieri, la quale si mostrerà fin da subito cordiale, umile e gentile.

Trasferitasi per cercare un lavoro e trovare una stabilità economica, riuscirà immediatamente ad accaparrarsi un'occupazione al Circolo e a conquistare la fiducia di Adelaide di Sant'Erasmo e del benestante Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Nicoletta Cattaneo. Angela, con la sua semplicità, sarà in grado di stregare l'uomo.