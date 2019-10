Dopo mesi di attesa, finalmente lunedì prossimo 14 ottobre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore. In seguito alla lunghissima pausa estiva e alla terribile ipotesi relativa alla possibile chiusura della Serie TV, la Rai manderà in onda la soap opera. Nel corso del primo episodio di questa nuova stagione assisteremo al ritorno di Gabriella. L'atmosfera sarà silenziosa e un po' misteriosa quando, improvvisamente, irromperà una vettura.

Dalla macchina in questione scenderà la giovane Venere. La ragazza sarà accolta di buon grado da tutti i dipendenti del Paradiso. Due nuove figure, inoltre, entreranno a far parte della soap opera. Ci sarà, infatti, una nuova capocommessa al posto di Clelia e una nuova dipendente.

Il Paradiso riapre i battenti: il grande ritorno di Gabriella e le due new entry

La prima puntata della quarta stagione del Paradiso delle Signore sarà molto appassionante.

I battenti si apriranno con l’arrivo di Gabriella, la quale nella scorsa stagione era in procinto di partire per la Francia. In tale luogo ha avuto una splendida esperienza presso l'atelier di un noto stilista. Una volta terminata tale avventura, però, la ragazza farà rientro a Milano. Ad accoglierla ci sarà il dottor Conti, il ragionier Cattaneo e tutte le colleghe. Tra di esse ci saranno due new entry: Francesca Molinari, la nuova capocommessa, e Marina Fiore una giovane Venere.

Quasi tutto il primo episodio sarà incentrato sul ritorno di Gabriella. La ragazza si recherà anche dal suo fidanzato Salvatore e da sua suocera Agnese. Entrambi l'accoglieranno a braccia aperte e saranno estremamente felici di rivederla. Una grande assente, invece, sarà Tina.

Fervono i preparativi per le nozze di Marta e Vittorio

Al termine della precedente stagione del Paradiso delle Signore la giovane cantante doveva partire per Londra.

In occasione della quarta stagione della soap, la ragazza sarà ancora fuori città. Sua madre Agnese, però, sarà estremamente preoccupata per lei. La signora riceverà un telefono nella speranza di riuscire a mettersi in contatto con la ragazza. La donna, inoltre, sarà molto in apprensione per il nipote Rocco Amato. Quest'ultimo giungerà a Milano dalla Sicilia.

Nel frattempo, ci sarà grosso fermento per le nozze tra Marta e Vittorio. Adelaide si mostrerà entusiasta e si offrirà di organizzare lei tutta la cerimonia.

Nicoletta e Cesare, invece, saranno già convolati a nozze ma l'evento non sarà mandato in onda. La soap ripartirà dal loro rientro dal viaggio di nozze. In tale occasione, Nicoletta apprenderà che Riccardo si è recato da sua madre per portarle un pensiero per la sua bambina. Per tale ragione, la ragazza si precipiterà subito a casa sua per ringraziarlo.