Si avvicina la messa in onda della serie televisiva 'L'isola di Pietro 3' che vede come protagonista Gianni Morandi, nei panni di un medico. Le anticipazioni del primo appuntamento in onda venerdì 18 ottobre svelano che Elena e Caterina decideranno di recarsi negli Stati Uniti per un intervento. Le due donne riusciranno a superare questo momento difficile facendo ritorno nella propria abitazione, dopo essere andate in America.

Le due donne si sono recati in America per risolvere un grave problema di salute

Si avvertiranno delle incertezze in merito all'esito dell'operazione che provocherà dei dubbi intorno alla stabilità della famiglia. Elena e Caterina sono state costrette a recarsi a Houston per far andare nel migliore dei modi l'intervento, nel tentativo di risolvere il problema.

Intanto Pietro si troverà alle prese con nuove imprese mettendosi al servizio delle altre persone, nel tentativo di dare il giusto contributo.

Il dottore s’impegnerà a salvare la vita di una neonata che rischierà la morte in quanto coinvolta in un incendio.

Pietro chiamerà in aiuto la polizia per scoprire le cause che hanno portato a questo grave incendio e per ricostruire la dinamica di questo drammatico evento. Un ruolo importante sarà svolto dal vicequestore aggiunto che avrà il compito di scoprire la realtà dei fatti intorno a quella sera che poteva terminare nel peggiore dei modi.

I dubbi di Caterina sullo strano comportamento di Diego che potrebbe nascondere qualcosa

Uno degli obiettivi principali della polizia sarà di capire in quale luogo possa trovarsi la madre delle bambine e risalire alla persona responsabile di questa drammatica vicenda. Elena non riuscirà a superare le proprie inquietudini e si troverà divisa tra due questioni che non danno tregua alla donna. La Sereni non sarà in grado di dimenticare un lutto e ci vorrà del tempo prima di tornare alla vita normale, ma non termineranno i problemi.

Elena dovrà affrontare il confronto con un vicequestore che ha delle idee molto distanti dalle sue. Caterina, dal canto suo s’interrogherà sullo strano atteggiamento di Diego e pare essere sicura del fatto che l'uomo stia nascondendo qualche segreto.

Non mancano le novità all'interno della fiction grazie all'arrivo di nuovi attori che danno linfa alla serie televisiva ambientata a Carloforte. Una delle new entry corrisponde al nome di Francesco Arca, che veste i panni del vicequestore aggiunto Valerio Ruggeri.

Si tratta di un attore molto amato dal pubblico che si è distinto per la partecipazione a serie televisive di successo, come 'Incantesimo 10', 'Don Matteo 7' e 'Che Dio Ci Aiuti'.