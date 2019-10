Presenza inaspettata nella seconda puntata di Tu sí que vales, andata in onda sabato 26 ottobre in prima serata su Canale 5. Sul palco è approdato Patrizio Ratto, ex ballerino di Amici 15, il talent-show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Il giovane ha incantato i quattro giudici e la giuria popolare con il suo talento per la danza e la musica: dapprima ha eseguito al pianoforte una melodia rivisitata, e in un secondo momento si è esibito con una coreografia hip-hop davvero spettacolare.

La performance è stata apprezzata dal pubblico che gli ha dedicato una calorosa standing-ovation.

Patrizio stupisce tutti i giudici e supera il turno

Dopo aver assistito all'esibizione del 29enne di Tarquinia, Maria De Filippi è intervenuta per rivelare che il concorrente aveva già partecipato ad Amici qualche anno fa. Patrizio Ratto ha risposto dicendo di essere molto felice di essersi esibito di nuovo alla presenza della conduttrice lombarda, la quale a sua volta si è complimentata con il ballerino.

Anche Gerry Scotti è rimasto piacevolmente colpito dalle sue abilità da ballerino e pianista: "Ci tenevo a dirti che questa è una performance di levatura internazionale, sei stato bravissimo, hai suonato benissimo il pianoforte e balli benissimo, complimenti".

Patrizio ha svelato a Tu sí que vales che la passione per il pianoforte è nata quand'era piccolo, così come quella per la danza. Tuttavia, siccome economicamente non era possibile continuare a studiare entrambi, è stato costretto a lasciare lo strumento musicale e ha optato per il ballo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria

Per fortuna oggi l'ex concorrente di Amici 15 si sente un artista a tutti gli effetti ed è riuscito a riprendere a suonare il piano dopo averlo abbandonato da ragazzino.

Il giovane ha fatto la scelta migliore nel mostrare la sua doppia abilità al talent-show di Canale 5, infatti ha ottenuto ben quattro "per me vale" dai giudici e il 98% di voti positivi da parte del pubblico in studio.

Patrizio Ratto ha avuto esperienze televisive anche all'estero

Oltre ad Amici 15, Patrizio Ratto è apparso anche in altri programmi televisivi italiani, tra cui Dance dance dance su Sky, Forte forte forte, Miss Italia e il Festival di Sanremo sulla Rai.

Inoltre nel suo curriculum vanta anche una partecipazione alla versione tedesca di Italia's Got Talent, ovvero Das Supertalent, un'altra all'edizione statunitense America's Got Talent e infine è approdato anche in quella tunisina. In tutte queste circostanze è sempre riuscito a strappare consensi tra il pubblico che ne ha apprezzato il talento cristallino che comprende il giusto mix tra danza e musica.